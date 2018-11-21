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Большинство россиян живет в условиях жесткой экономии

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Большинство россиян живет в условиях жесткой экономии

Уровень доходов 22 процентов людей в России, находящихся в зоне бедности, с трудом позволяет приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания. Более 70 процентов жителей страны вынуждены экономить.

Каждый пятый россиянин живет в условиях жесткой экономии и может позволить купить на свою на зарплату лишь необходимый набор продуктов. Об этом говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), - передает ТАСС.

Согласно исследованию, население России можно разделить на четыре группы по уровню потребительного благополучия. Так, 22% россиян находятся в зоне бедности, куда отнесены респонденты, доходы которых не позволяют приобретать более чем необходимый набор базовых продуктов питания.

Более трети опрошенных (35,6%) вошли в зону потребительского риска. В нее отнесены россияне, чьи доходы позволяют обеспечить нормальное питание и комплекты повседневной одежды, но покупка предметов длительного пользования (срок использования которых объективно ограничен) вызывает крайние сложности. Перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют.

К зоне возможных изменений отнесены 14,1% респондентов. Их текущие доходы позволяют обеспечить нормальное питание и повседневную одежду. Покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает для таких россиян сложности, но респонденты ожидают повышения уровня материальной обеспеченности в перспективе. В последнюю группу, зону потребительского комфорта, вошли 28,3% опрошенных. Они имеют возможность приобретать товары длительного пользования и не ожидают снижения уровня жизни.

Как ранее заявил глава Минтруда Максим Топилин, за чертой бедности в РФ живут 20 млн россиян. В настоящий момент ведомство готовит специальные программы по снижению бедности в России, в 2019 году пилотный проект стартует в шести регионах.
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