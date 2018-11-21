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Большинство россиян живет в условиях жесткой экономии
Уровень доходов 22 процентов людей в России, находящихся в зоне бедности, с трудом позволяет приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания. Более 70 процентов жителей страны вынуждены экономить.
Согласно исследованию, население России можно разделить на четыре группы по уровню потребительного благополучия. Так, 22% россиян находятся в зоне бедности, куда отнесены респонденты, доходы которых не позволяют приобретать более чем необходимый набор базовых продуктов питания.
Более трети опрошенных (35,6%) вошли в зону потребительского риска. В нее отнесены россияне, чьи доходы позволяют обеспечить нормальное питание и комплекты повседневной одежды, но покупка предметов длительного пользования (срок использования которых объективно ограничен) вызывает крайние сложности. Перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют.
К зоне возможных изменений отнесены 14,1% респондентов. Их текущие доходы позволяют обеспечить нормальное питание и повседневную одежду. Покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает для таких россиян сложности, но респонденты ожидают повышения уровня материальной обеспеченности в перспективе. В последнюю группу, зону потребительского комфорта, вошли 28,3% опрошенных. Они имеют возможность приобретать товары длительного пользования и не ожидают снижения уровня жизни.
Как ранее заявил глава Минтруда Максим Топилин, за чертой бедности в РФ живут 20 млн россиян. В настоящий момент ведомство готовит специальные программы по снижению бедности в России, в 2019 году пилотный проект стартует в шести регионах.