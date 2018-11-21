МЧС: в Липецке мошенники действуют под видом пожарных инспекторов

Обходящие квартиры горожан люди с корочками инспекторов к ГУ МЧС по Липецкой области не имеют никакого отношения.

Как заявили GOROD48 в пресс-службе ведомства, в последнее время от жителей региона поступает информация о том, что к ним в жилые дома и квартиры приходят люди, представляющиеся сотрудниками федерального государственного пожарного надзора.

Они предлагают гражданам проверить жилые помещения, балконы и лоджии, а также состояния электрической проводки. После «минутного» визуального осмотра эти люди плавно переходят к торговле различной пожарно-технической продукцией: огнетушителями, пожарными извещателями и др., которую они установят на безвозмездной основе.

Но услуги по установке датчиков пожарной сигнализации, том числе на необычайно льготной основе, представляя скидки для социально незащищенных граждан, сотрудники Главного управления МЧС России по Липецкой области не оказывают.

- В случае если «пожарный специалист» с подобным предложением пришёл к вам и представился сотрудником МЧС России, это должно вас особенно насторожить, - говорят в ГУ МЧС по Липецкой области. – Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это касается и встреч, когда «проверяющие» начинают запугивать крупным административным штрафом за отсутствие систем сигнализации и оповещения при пожаре в вашем жилье. Обязательно необходимо предупредить своих близких, что сотрудники чрезвычайного ведомства платной установкой пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей осуществляется бесплатно. Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища и представляются сотрудниками государственного пожарного надзора – не верьте, перед вами мошенники!

Сообщите об этом в управление надзорной деятельности и профилактической работы по телефону 8(4742)22-89-21 или 01, и уточните, проходит ли службу в подразделении такой госинспектор. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников!

Кстати, инциденты с незваными гостями уже зарегистрированы, в отношении злоумышленников проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Сотрудник федерального государственного пожарного надзора обязан представить служебное удостоверение, также у него должен быть нагрудный знак и соответствующие правомочные документы, предусмотренные действующим законодательством.