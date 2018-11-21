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Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной
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Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, - об этом сообщил портал "Вечерняя Москва".
Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГС Москвы, - передает РИА-Новости.
Для супругов этот брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Романтические отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начались еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались, - пишет издание.
Информацию о заключении брака между 71-летним музыкантом и 80-летней актрисой телеканалу РЕН ТВ подтвердила помощница Алибасова.
Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Наиболее известен как создатель и бессменный лидер поп-группы "На-На".
Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР.
Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГС Москвы, - передает РИА-Новости.
Для супругов этот брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Романтические отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начались еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались, - пишет издание.
Информацию о заключении брака между 71-летним музыкантом и 80-летней актрисой телеканалу РЕН ТВ подтвердила помощница Алибасова.
Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Наиболее известен как создатель и бессменный лидер поп-группы "На-На".
Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР.
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