Стоматологическую клинику оштрафовали на 100 000 рублей

Росздравнадзор нашел нарушения лицензионных требований.

Арбитражный суд Липецкой области признал местную частную стоматологическую клинику виновной в нарушении лицензионных требований и наложил на организацию штраф в 100 000 рублей. Разбирательство в суде было инициировано по итогам проверки, которую провел региональный Росздравнадзор.



Как указано в материалах суда, летом специалисты управления посетили организацию с внеплановой проверкой. Причиной визита стало поручение заместителя председателя Правительства РФ в течение 2018 года проверить все организации, занимающиеся пластической хирургией. Эти услуги входят в перечень лицензии, полученной стоматологической клиникой. Проверка установила, что организация не заключила трудовой договор с заместителем главного врача, на которого возложены функции председателя врачебной комиссии. Кроме того, срок действия сертификата специалиста на момент проверки истек.



Проверка не нашла в клинике, нужного для работы оборудования. Например, специалисты не увидели в кабинетах аппарата искусственной вентиляции легких. При проверке клиника не представила документы, регламентирующие организацию и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также документы, подтверждающие проведение оценки качества оказанной медпомощи.



Суд пришел к выводу, что управление Росздравнадзора по Липецкой области доказало совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.1 КоАП РФ.