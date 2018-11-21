Общество

сегодня, 12:23

Стоматологическую клинику оштрафовали на 100 000 рублей

10 3218
#штраф #проверка
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Стоматологическую клинику оштрафовали на 100 000 рублей

Росздравнадзор нашел нарушения лицензионных требований.

Арбитражный суд Липецкой области признал местную частную стоматологическую клинику виновной в нарушении лицензионных требований и наложил на организацию штраф в 100 000 рублей. Разбирательство в суде было инициировано по итогам проверки, которую провел региональный Росздравнадзор.

Как указано в материалах суда, летом специалисты управления посетили организацию с внеплановой проверкой. Причиной визита стало поручение заместителя председателя Правительства РФ в течение 2018 года проверить все организации, занимающиеся пластической хирургией. Эти услуги входят в перечень лицензии, полученной стоматологической клиникой. Проверка установила, что организация не заключила трудовой договор с заместителем главного врача, на которого возложены функции председателя врачебной комиссии. Кроме того, срок действия сертификата специалиста на момент проверки истек.

Проверка не нашла в клинике, нужного для работы оборудования. Например, специалисты не увидели в кабинетах аппарата искусственной вентиляции легких. При проверке клиника не представила документы, регламентирующие организацию и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также документы, подтверждающие проведение оценки качества оказанной медпомощи.

Суд пришел к выводу, что управление Росздравнадзора по Липецкой области доказало совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.1 КоАП РФ.
10 3218
#штраф #проверка
3

Комментарии (10)

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Я

56 минут назад
О какой конкретной клинике рассказ?
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Хм

56 минут назад
Нужно Санту 7 проверить, не внушила доверие.
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Викторм

сегодня, 13:48
Похлебень какая-то. Аппарата искусственной вентиляции легких они не нашли. Да в какой стоматклинике он есть?!! И документы по качеству скорее всего были. Просто "не подошли" - докопаться всегда есть до чего. Про трудовой договор - вообще смех. А новый сертификат, скорее всего, в Росздравнадзоре давно лежит, и все сроки выдачи прошли. Липецкий Росздравнадзор - редкостные ублюдки. Лично наблюдал, как во время такой "проверки" одна из чиновниц улыбаясь в глаза высыпала на пол инструменты и вскрыла стерильную упаковку на других. И со словами "Ах, какая антисанитария", начала протокол заполнять. Ссаными тряпками таких проверяющих гонять.
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ужас

сегодня, 13:16
какие однако страшные картинки вы тут выкладываете
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Александр Баранов

сегодня, 13:13
Новость не о чем. Что за клиника? Где находится?
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Тот.

сегодня, 13:06
Ну и, я вам хочу возразить, лишь только город 48 освещает все! Все остальные каналы бздят. Конкретно наша проблема стадион школы 20. Все другие СМИ о.б. о. С. С. А лись.
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Ну и

сегодня, 12:59
Админ,будь последователен-был суд,который вынес решение.Название этой "полуклиники" доступно в сводках МВД,прокуратуры и пр. аналогичных органах.Так чего ты боишься опубликовать эту инфу?Ты думаешь ты им сделаешь антирекламу и они подадут на тебя в суд!Да ладно!Твоя ООО Курс может тоже подать встречный иск,в чем трудности?Да они и делать этого не захотят,т.к, лишняя отрицательная огласка им не нужна.Через неделю эта инфа забудется,да и на 100% найдутся те,кто даже её слышал об этом суде,или подумает-ну раз их оштрафовали и теперь они под надсмотром-то смело можно к ним идти!Вот и возникает вопрос-так чего ты ходишь под себя,а не указал название этой хитропопой полуклиники?Это как было с коментами против путина,помнишь?Живы?Не сидите?И народ про Путина пишет правду и твой счётчик рекламы зашкаливает...Небось уже служебный Ровер купили на рекламных деньгах.Так что не сс..ы,пиши название!
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Имя, сестра!

сегодня, 12:54
И снова "если где-то кое-кто у нас, порой". Липчане должны знать, куда им лучше не обращаться. А так они сотку заплатят и будут дальше лохов обирать.
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россиянин

сегодня, 12:52
Арт-Дент на автопарк
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гость

сегодня, 12:50
а какая же клиника? людям скажите!
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