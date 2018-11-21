сегодня, 11:30
Госдума предлагает заменить ЕГЭ блокчейн-технологиями
На смену единому государственному экзамену (ЕГЭ) в России может прийти система раннего выявления талантов у учеников, основанная на блокчейн-технологии.
Депутат отмечает, что, по мнению многих родителей и педагогов, cистема федеральных образовательных стандартов нуждается в доработке.
"Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ", — говорится в письме, текст которого есть в распоряжении РИА-Новости.
По словам Чернышова, сдавать Единый государственный экзамен — письменный тест, придуманный в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, — нравится далеко не всем. Поэтому депутат считает оптимальным вариант замены ЕГЭ системой раннего выявления талантов. Эта система должна базироваться на трех компонентах: результатах профориентации, оценках ученика и его социальной активности.
Анализировать эту информацию, на основе которой будет решаться вопрос о дальнейшем поступлении в вуз, депутат предлагает с помощью блокчейн-технологии, позволяющей с "математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы".