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Госдума предлагает заменить ЕГЭ блокчейн-технологиями

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#ЕГЭ #блокчейн-технологии
Госдума предлагает заменить ЕГЭ блокчейн-технологиями

На смену единому государственному экзамену (ЕГЭ) в России может прийти система раннего выявления талантов у учеников, основанная на блокчейн-технологии.

Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии. Эту идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой.

Депутат отмечает, что, по мнению многих родителей и педагогов, cистема федеральных образовательных стандартов нуждается в доработке.

"Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ", — говорится в письме, текст которого есть в распоряжении РИА-Новости.

По словам Чернышова, сдавать Единый государственный экзамен — письменный тест, придуманный в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, — нравится далеко не всем. Поэтому депутат считает оптимальным вариант замены ЕГЭ системой раннего выявления талантов. Эта система должна базироваться на трех компонентах: результатах профориентации, оценках ученика и его социальной активности.

Анализировать эту информацию, на основе которой будет решаться вопрос о дальнейшем поступлении в вуз, депутат предлагает с помощью блокчейн-технологии, позволяющей с "математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы".
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#ЕГЭ #блокчейн-технологии

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