Происшествия

сегодня, 11:23

В Липецке огонь с мусора мог перекинуться на дома

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#пожар
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В Липецке огонь с мусора мог перекинуться на дома

Пожарные вовремя локализовали возгорание.

Сегодня в Липецке у окружной дороги в районе поворота на сады «Венера» загорелся мусор на одном из дачных участков.

Как сообщили очевидцы, после звонка быстро приехали пожарные и отсекли пламя, которое могло перекинуться на дачный домик и расположившийся рядом шиномонтаж.


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#пожар
3

Комментарии (1)

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мусор на участке сам не загорается

сегодня, 13:42
его обычно сжигает хозяин участка
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