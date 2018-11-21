В Липецке огонь с мусора мог перекинуться на дома

Пожарные вовремя локализовали возгорание.

Сегодня в Липецке у окружной дороги в районе поворота на сады «Венера» загорелся мусор на одном из дачных участков.



Как сообщили очевидцы, после звонка быстро приехали пожарные и отсекли пламя, которое могло перекинуться на дачный домик и расположившийся рядом шиномонтаж.





