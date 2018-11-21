Происшествия
сегодня, 11:23
В Липецке огонь с мусора мог перекинуться на дома
Пожарные вовремя локализовали возгорание.
Сегодня в Липецке у окружной дороги в районе поворота на сады «Венера» загорелся мусор на одном из дачных участков.
Как сообщили очевидцы, после звонка быстро приехали пожарные и отсекли пламя, которое могло перекинуться на дачный домик и расположившийся рядом шиномонтаж.
Как сообщили очевидцы, после звонка быстро приехали пожарные и отсекли пламя, которое могло перекинуться на дачный домик и расположившийся рядом шиномонтаж.
мусор на участке сам не загорается