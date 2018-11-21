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сегодня, 12:24

Военная техника встанет на берегу Быстрой Сосны

4 811
#реконструкция
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Военная техника встанет на берегу Быстрой Сосны

В Ельце отметят 77-ю годовщину наступательной операции.

9 декабря на берегу Быстрой Сосны в Ельце пройдет историческая реконструкция событий времен Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 77-ой годовщине Елецкой наступательной операции. Сейчас идет поиск подрядчиков.

По замыслу организаторов, управления культуры мэрии Ельца, военно-историческая реконструкция с 13 часов развернется у ФОК «Виктория». Участниками мероприятия станут члены военно-исторических и военно-спортивных клубов и объединений. Для реконструкции Елецкой наступательной операции будет использован исторический реквизит, в том числе - боеприпасы, образцы бронетехники, макеты оружия. Так, зрители смогут увидеть в работе противотанковые пушки и легкие пехотные орудия. Из них сделают более 1 000 выстрелов. Конечно же, это будет имитация стрельбы.

Елецкая операция, подготовленная в сжатые сроки в трудных условиях зимы, стала началом наступления Красной Армии под Москвой. 9 декабря 1941 года, в результате успешной Елецкой наступательной операции войска Юго-Западного фронта выбили оккупантов из города, а к 18 декабря 1941 года территория края была освобождена полностью. Здесь фашистская армия потеряла две пехотные дивизии, около 16 тысяч убитыми и ранеными. В ходе наступательной операции наши войска продвинулись на запад на 80-100 км, освободили до 400 населенных пунктов.
4 811
#реконструкция
1

Комментарии (4)

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Игорь

сегодня, 14:39
Обязательно поеду. В прошлом году был на реконструкции в Воронеже. Очень понравилось
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Викторм

сегодня, 14:13
И здесь либеральные педики...
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Сергей 13

сегодня, 14:11
Может уже хватит дурью маяться и пора нынешних фашистов за Урал загнать,на Дальневосточный гектар?
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Виктор Суворов

сегодня, 13:30
Причем ,,героический,, палковводец, садист и многоженец - ворюга Жуков Г.К. не имел к этому никакого отношения.
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