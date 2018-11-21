Военная техника встанет на берегу Быстрой Сосны

В Ельце отметят 77-ю годовщину наступательной операции.

9 декабря на берегу Быстрой Сосны в Ельце пройдет историческая реконструкция событий времен Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 77-ой годовщине Елецкой наступательной операции. Сейчас идет поиск подрядчиков.



По замыслу организаторов, управления культуры мэрии Ельца, военно-историческая реконструкция с 13 часов развернется у ФОК «Виктория». Участниками мероприятия станут члены военно-исторических и военно-спортивных клубов и объединений. Для реконструкции Елецкой наступательной операции будет использован исторический реквизит, в том числе - боеприпасы, образцы бронетехники, макеты оружия. Так, зрители смогут увидеть в работе противотанковые пушки и легкие пехотные орудия. Из них сделают более 1 000 выстрелов. Конечно же, это будет имитация стрельбы.



Елецкая операция, подготовленная в сжатые сроки в трудных условиях зимы, стала началом наступления Красной Армии под Москвой. 9 декабря 1941 года, в результате успешной Елецкой наступательной операции войска Юго-Западного фронта выбили оккупантов из города, а к 18 декабря 1941 года территория края была освобождена полностью. Здесь фашистская армия потеряла две пехотные дивизии, около 16 тысяч убитыми и ранеными. В ходе наступательной операции наши войска продвинулись на запад на 80-100 км, освободили до 400 населенных пунктов.