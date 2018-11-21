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34 минуты назад

Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи

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#Интерпол
Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи

Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Представителя Южной Кореи Ким Чон Яна избрали новым президентом Интерпола, - говорится в Twitter организации.

Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае, - передает РИА-Новости.

Кроме Ким Чон Яна, на пост претендовал генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

Выборы нового главы ведомства объявили после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, позже его нашли в Китае, где против него возбудили дело о коррупции.

После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.

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#Интерпол

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