Общество

37 минут назад

Больше 10 процентов должников по алиментам в Липецкой области - женщины

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#Долги #алименты #приставы #суд #обязательные работы
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Больше 10 процентов должников по алиментам в Липецкой области - женщины

К некоторым должникам применены крайние меры.

С начала текущего года в подразделения Управления федеральной службы судебных приставов по Липецкой области числилось 11,5 тысяч дел о взыскании алиментов.

Из них окончено и прекращено 5742 исполнительных производства, работа с остальными должниками продолжается.

В ведомстве отметили, что за содержание своих детей бывшим «вторым половинкам» не платят не только мужчины. но и женщины. Представительницы «прекрасного пола» составляют 13 процентов всех должников по алиментам в Липецкой области.

К некоторым должникам применены крайний меры - 39 случаях – административный арест, в 878 – обязательные работы.

Фото readovka.ru

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#Долги #алименты #приставы #суд #обязательные работы
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