В ОЭЗ «Липецк» рассмотрели пять проектов

20 ноября в особой экономической зоне «Липецк» состоялись заседания Наблюдательного и Экспертного советов по рассмотрению пяти бизнес-проектов компаний, заявивших о своих инвестиционных намерениях разместить заводы на промышленной площадке.

В работе советов приняла участие заместитель председателя Липецкого РСПП Ольга Митрохина, которая является сегодня также членом экспертного совета ОЭЗ «Липецк».



Свои проекты представили три российские компании, представители США и Германии. Сферы их деятельности — агропромышленная отрасль, энергетика (энергетическое оборудование), производство программного обеспечения. Общий объем инвестиций представленных проектов составил почти 7,4 млрд. рублей — от 122 млн. до 3,7 млрд. рублей. Экспертный совет ОЭЗ ППТ «Липецк» единогласно одобрил все заявленные инвестиционные проекты.



Как пояснила Ольга Митрохина, ОЭЗ «Липецк» впервые организовывало экспертный совет, получив еще один статус — члена Липецкого регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей. «Отрадно, что к голосу предпринимательского сообщества региона присоединилась такая значимая для развития экономики площадка как ОЭЗ «Липецк» - она неоднократно признавалась победителем по результатам глобального рейтинга особых экономических зон Global Free Zones of the Year, проводимого журналом fDiMagazine (издательский дом «The Financial Times Limited»). Так, в 2017 году результаты развития промышленной площадки были признаны известным изданием и отмечены в двух номинациях: за налоговые преобразования и за расширение проектов. Сегодня здесь реализуют свои инвестиционные проекты уже 87 компаний из Италии, Германии, Бельгии, Японии, Нидерландов, США, России, Швейцарии, Китая, Израиля, Украины, Польши и Республики Корея. Из них производственную деятельность ведут 21 предприятий, еще 5 начали строительство.