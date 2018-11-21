В России
сегодня, 09:27
В России ответили на сообщение Украины о проседании Крымского моста
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В инфоцентре Крымского моста заявили, что выводы украинского ведомства являются «очередным мифом».
Заявление украинских властей о якобы проседании Крымского моста является очередным мифом, - говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост» в Facebook.
«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», — отмечается в посте.
Многие сообщения на странице инфоцентра в соцсети публикуются от имени сооружения.
Ранее украинское Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» заявило, что Крымский мост начал «проседать».
Ведомство утверждает, что сделало такие выводы на основании анализа данных с космических снимков, - передает RT.
«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», — отмечается в посте.
Многие сообщения на странице инфоцентра в соцсети публикуются от имени сооружения.
Ранее украинское Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» заявило, что Крымский мост начал «проседать».
Ведомство утверждает, что сделало такие выводы на основании анализа данных с космических снимков, - передает RT.
528