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В России ответили на сообщение Украины о проседании Крымского моста

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#Крымский мост
В России ответили на сообщение Украины о проседании Крымского моста

В инфоцентре Крымского моста заявили, что выводы украинского ведомства являются «очередным мифом».

Заявление украинских властей о якобы проседании Крымского моста является очередным мифом, - говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост» в Facebook.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», — отмечается в посте.

Многие сообщения на странице инфоцентра в соцсети публикуются от имени сооружения.

Ранее украинское Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» заявило, что Крымский мост начал «проседать».

Ведомство утверждает, что сделало такие выводы на основании анализа данных с космических снимков, - передает RT.
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#Крымский мост

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