Происшествия
58 минут назад
В Липецке оцепили автобус из-за пары женских туфель
1 702
Сегодня в Липецке у остановки «Полиграфический комплекс» был оцеплен автобус 26-го маршрута.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автобуса заметил в салоне бесхозный пакет. Об этом он сообщил в органы правопорядка, после чего на остановку выехали службы экстренного реагирования.
После проверки было установлено, что в пакете лежала женская обувь. Автобус отправился дальше по маршруту.
После проверки было установлено, что в пакете лежала женская обувь. Автобус отправился дальше по маршруту.
1 702
Алкаш