В Липецке оцепили автобус из-за пары женских туфель

Сегодня в Липецке у остановки «Полиграфический комплекс» был оцеплен автобус 26-го маршрута.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автобуса заметил в салоне бесхозный пакет. Об этом он сообщил в органы правопорядка, после чего на остановку выехали службы экстренного реагирования.



После проверки было установлено, что в пакете лежала женская обувь. Автобус отправился дальше по маршруту.



