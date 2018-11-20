Происшествия

58 минут назад

В Липецке оцепили автобус из-за пары женских туфель

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#подозрительный предмет
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В Липецке оцепили автобус из-за пары женских туфель

Сегодня в Липецке у остановки «Полиграфический комплекс» был оцеплен автобус 26-го маршрута.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автобуса заметил в салоне бесхозный пакет. Об этом он сообщил в органы правопорядка, после чего на остановку выехали службы экстренного реагирования. 

После проверки было установлено, что в пакете лежала женская обувь. Автобус отправился дальше по маршруту. 

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#подозрительный предмет
2

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Алкаш

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