Брянская чиновница Лахова призвала нищих россиян вспомнить о военном времени

В ответ на предложение повысить потребительскую корзину до 20 тыс. или хотя бы 10 тыс. рублей сенатор от Брянской области Екатерина Лахова предложила вспомнить о военном времени — люди «выживали как могли», без потребительских корзин, но они разумные, и голова у них светлая.





Напомним, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко попытался месяц прожить на 3500 рублей, которые заложены в потребительскую корзину, и пришел к выводу, что это «существование при постоянном чувстве голода». В ответ на предложение повысить потребительскую корзину до 20 тыс. или хотя бы 10 тыс. рублей сенатор от Брянской области Екатерина Лахова предложила вспомнить о военном времени — люди «выживали как могли», без потребительских корзин, но они разумные, и голова у них светлая.



«Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» — предположила сенатор.



Она добавила, что питаться целый день одной гречкой может быть полезно для здоровья, а предлагать повысить потребительскую корзину — это популизм.



«Надо гнать эту даму, если она так говорит. Гнать ее в шею! Надо улучшать жизнь, а не говорить про войну. Это очень тяжело — жить так. Мы пережили блокаду, после блокады восстановили Ленинград, Кронштадт, тоже было тяжелое время, голодали, была карточная система. То, что она говорит — абсолютно неуместно», — считает Эмма Лешина.



Она согласна, что на 3 500 рублей прокормить себя невозможно ни в каком возрасте, особенно при мизерной пенсии, когда не хватает на квартплату, поэтому потребкорзину нужно увеличить в денежном выражении. «А то, что говорит Лахова — это издевательство», — заключила блокадница.



Совету Федерации не нужны такие сенаторы, как Екатерина Лахова, которая при разговоре о нищенской потребительской корзине в 2018 году сослалась на выживших в Великую Отечественную войну. Такое мнение ИА REGNUM высказала 20 ноября жительница блокадного Ленинграда Эмма Лешина.Напомним, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко попытался месяц прожить на 3500 рублей, которые заложены в потребительскую корзину, и пришел к выводу, что это «существование при постоянном чувстве голода». В ответ на предложение повысить потребительскую корзину до 20 тыс. или хотя бы 10 тыс. рублей сенатор от Брянской области Екатерина Лахова предложила вспомнить о военном времени — люди «выживали как могли», без потребительских корзин, но они разумные, и голова у них светлая.«Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» — предположила сенатор.Она добавила, что питаться целый день одной гречкой может быть полезно для здоровья, а предлагать повысить потребительскую корзину — это популизм.«Надо гнать эту даму, если она так говорит. Гнать ее в шею! Надо улучшать жизнь, а не говорить про войну. Это очень тяжело — жить так. Мы пережили блокаду, после блокады восстановили Ленинград, Кронштадт, тоже было тяжелое время, голодали, была карточная система. То, что она говорит — абсолютно неуместно», — считает Эмма Лешина.Она согласна, что на 3 500 рублей прокормить себя невозможно ни в каком возрасте, особенно при мизерной пенсии, когда не хватает на квартплату, поэтому потребкорзину нужно увеличить в денежном выражении. «А то, что говорит Лахова — это издевательство», — заключила блокадница.