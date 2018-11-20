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В Сочи завели еще одно уголовное дело после гибели ребенка в ливневке

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В Сочи завели еще одно уголовное дело после гибели ребенка в ливневке

В Сочи в рамках расследования дела о гибели семилетнего мальчика в ливневке возбуждено второе уголовное дело, теперь о халатности инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" (часть 2 статьи 293 УК РФ).

В Сочи в рамках расследования дела о гибели семилетнего мальчика в ливневке возбуждено второе уголовное дело, теперь о халатности инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" (часть 2 статьи 293 УК РФ).

недавно следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего владельца гостевого дома в поселке Лазаревском, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности в августе упавшему в ливневую канаву мальчику (часть 1 статьи 109 УК РФ). По словам правоохранителей, мужчина для удобства входа в свой мини-отель самовольно установил перед домовладением бетонную плиту над ливневкой. А вот никаких ограждений не поставил. В итоге направлявшегося к отелю ребенка попросту сбило с ног потоком воды, затащило под эту самую бетонную площадку и впоследствии унесло в море.

И вот история получила продолжение. Теперь появилось второе уголовное дело, с новым фигурантом, - пишет "Российская газета".

- Указанная ливневая канализация была закреплена за МУП города Сочи "Водосток". Но с августа прошлого года по август 2018-го никто не проверял ее состояние, потому и не были выявлены нарушения. В итоге из-за халатности инженера погиб ребенок, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
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