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Суд постановил выдворить из России участника гонок на Gelandewagen

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#гонки на Gelandewagen
Суд постановил выдворить из России участника гонок на Gelandewagen

Замоскворецкий суд признал законным решение МВД выдворить из России участника "гонок на Gelandewagen" — гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова.

Гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, который известен как участник гонок по Москве на джипе Gelandewagen, лишился права находиться в России. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Лиану Ахмедову.

Она заявила, что суд отказал Маджидову в удовлетворении исковых требований — он намеревался оспорить решение МВД о его нежелательном пребывании на территории России.

В Главном управлении МВД по противодействию экстремизму считают, что Маджидов вел агитацию против политики российского правительства и работы правоохранительных органов, а также склонял граждан к неповиновению органам правопорядка.

Замоскворецкий суд посчитал, что Маджидов не соблюдал российские законы и не проявлял лояльности к правопорядку, в связи с чем его пребывание в России создает «реальную угрозу» общественному порядку.

В октябре сообщалось, что Маджидов арестован на 10 суток за езду без прав, - пишет "Газета.ru".
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#гонки на Gelandewagen

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