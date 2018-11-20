Липчанка решила найти своих биологических родителей

После рождения мать оставила ее в роддоме Коломны

С Коломны и начала поиски своих биологических родителей Ирина Калягина. Она обратилась в местную прессу и рассказала свою историю, с просьбой о помощи в поисках ее родной матери.

- Я родилась 23 января 1983 года в коломенском роддоме, - рассказала газете «Ять» Ирина. - Мое настоящее имя Надежда Валерьевна Безрукова. Больше я ничего о себе не знаю. Когда меня передавали приемным родителям, медсестра упомянула, что моя родная мать написала отказ от меня, потому, что была в тяжелом жизненном положении, якобы она одна воспитывала детей и заботилась о больной матери. Удочерившие меня родители дали мне имя Ирина, фамилию Плужникова.

Ирина рассказала, что она бесконечно благодарна приемным родителям, которые дали воспитание, любили как родную. В 18 лет они рассказали девушке всю правду.

Как признается Ирина, она не сразу решила искать свою биологическую мать, а по прошествии многих лет. То ли зов сердца, то ли любопытство все-таки толкнули ее на поиски. Она стала обращаться в различные телепередачи, но поиски ни к чему не привели. Теперь Ирина ищет мать через подмосковную прессу.

У самой Ирины прекрасная семья в Липецке и дети-близнецы.