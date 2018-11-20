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сегодня, 14:34

Липчанка решила найти своих биологических родителей

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#поиски
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Липчанка решила найти своих биологических родителей

После рождения мать оставила ее в роддоме Коломны

С Коломны и начала поиски своих биологических родителей Ирина Калягина. Она обратилась в местную прессу и рассказала свою историю, с просьбой о помощи в поисках ее родной матери.

- Я родилась 23 января 1983 года в коломенском роддоме, - рассказала газете «Ять» Ирина. - Мое настоящее имя Надежда Валерьевна Безрукова. Больше я ничего о себе не знаю. Когда меня передавали приемным родителям, медсестра упомянула, что моя родная мать написала отказ от меня, потому, что была в тяжелом жизненном положении, якобы она одна воспитывала детей и заботилась о больной матери. Удочерившие меня родители дали мне имя Ирина, фамилию Плужникова.

Ирина рассказала, что она бесконечно благодарна приемным родителям, которые дали воспитание, любили как родную. В 18 лет они рассказали девушке всю правду.

Как признается Ирина, она не сразу решила искать свою биологическую мать, а по прошествии многих лет. То ли зов сердца, то ли любопытство все-таки толкнули ее на поиски. Она стала обращаться в различные телепередачи, но поиски ни к чему не привели. Теперь Ирина ищет мать через подмосковную прессу.

У самой Ирины прекрасная семья в Липецке и дети-близнецы.

10 2699
#поиски
2

Комментарии (10)

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Халя

58 минут назад
Гони эту с..ку мать.
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Ага)))))), Вы в коме?

сегодня, 16:20
Ага)))))), Вы в коме? На фото - семья\. которая вырастила девочку. Её мать оставила в роддоме, Вы читать умеете?
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Ага))))))

сегодня, 15:29
Липчанин, столько любви,что аж все друг друга побросали!)))))) Просто счастливейшая семья!))))))) Нищете, случайные мужья по залету, ненужные дети! Вот радость то!
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А зачем????!!!!

сегодня, 15:27
Там судя по всему,какая то многодетная маргиналка.Если и жива,то только ныть будет и бабло тянуть. Усыновили нормальные люди,вот и спасибо им пусть скажет! А то жила бы в хлеву с целой отарой таких же несчастных.
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Не стоит

сегодня, 15:26
Я нашла свою мать в 25 лет. Чужие люди, никаких чувств. Жизнь - не сериал. На фиг эта горе - мамаша Вам не нужна.
ответить

Я

сегодня, 15:13
А нафига искать кукушку?
ответить

Липчанину

сегодня, 15:12
Точно, это вам не нынешнее пустопорожнее селфи
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Липчанин

сегодня, 14:50
вот как раньше фоткались, вроде черно-белое старое фото, но сколько в нем души и любви...
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skrip

сегодня, 14:44
Вот именно зачем.
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Зов крови

сегодня, 14:39
Удачи Вам во всем!
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