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В Каталонии почти 50 человек пострадали при крушении поезда

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#Крушение поезда в Каталонии
В Каталонии почти 50 человек пострадали при крушении поезда

Число пострадавших в результате железнодорожной аварии под Барселоной увеличилось до 49.

Число пострадавших в результате железнодорожной аварии под Барселоной увеличилось до 49, - пишет газета El País со ссылкой на заявление каталонской полиции.

Серьезные ранения получили 5 человек, 44 отделались легкими травмами. Среди пострадавших — машинист поезда. Один человек погиб.

Всего в шести вагонах поезда, включая сотрудников железной дороги, находились 133 человека. 83 пассажира остались целыми и невредимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в 6:15 утра пригородный поезд сошел с рельсов между станциями Манреса и Сан-Висенте-де-Калдарс. Причиной аварии называют сход оползня.

256
#Крушение поезда в Каталонии

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