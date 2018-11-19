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В Испании спасли 70 детей, застрявших в автобусе из-за дождей

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В Испании спасли 70 детей, застрявших в автобусе из-за дождей

Полиция совместно с пожарной бригадой провела успешную эвакуацию школьников

Полиция испанского города Картахена в автономном сообществе Мурсия совместно с пожарной бригадой провела успешную эвакуацию 70 школьников из автобуса, застрявшего на дороге в связи с сильными дождями, сообщается на странице Facebook местной полиции, передает РИА Новости.

70 детей были спасены. «Школьники благополучно эвакуированы благодаря совместным действиям полиции и пожарных», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время в районе перекрыты около 20 дорог.

Сильные дожди обрушились на материковую Испанию, а также Балеарские острова и Канары, на побережье они привели к наводнениям, в Валенсии и Аликанте в понедельник введен самый высокий, "красный", уровень опасности.
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