Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 80 человек

Удалось опознать тела уже 63 жертв стихийного бедствия

Число погибших в результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 80 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой нв телеканал ABC News. Ранее поступали данные о 76 жертвах.



В настоящее время спасатели пытаются обнаружить 993 человека, которые считаются пропавшими без вести. С вечера воскресенья, 18 ноября, их количество сократилось почти на 300 человек — многие бежавшие из своих жилищ от надвигающегося огня смогли выйти на связь с родственниками.



Пожар Camp Fire уничтожил более 13,6 тысячи домов и других построек. К настоящему времени пожар локализован на 65 процентов. Отмечается, что по прогнозу в ближайшие дни в регионе должен пойти дождь, который может помочь бороться с огнем, однако в то же время он увеличивает риск затоплений и оползней.



Выгоревшая площадь составила более 560 квадратных километров. Эвакуированы около 50 тысяч человек. Пожар признан самым смертоносным в Калифорнии. Предыдущий случился в 1933 году, тогда в Лос-Анджелесе погибли 29 человек.



Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет. Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, когда погибло около 1 тыс. человек.