Общество

сегодня, 17:51

Промышленное производство в Липецкой области выросло на 2,4%

12 1012
#промпроизводство
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Промышленное производство в Липецкой области выросло на 2,4%

Индекс промышленного производства Липецкой области за десять месяцев оказался ниже общероссийского.

Промышленное производство в Липецкой области за десять месяцев выросло в целом на 2,4%, тогда как по России — на 3%.

 Рост показателей с начала года отмечался в таких сферах, как добыча полезных ископаемых (+0,9%), обрабатывающие производства в целом (+2,5%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (+3%), водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов (+5,3). 

В сфере обрабатывающих производств рост производства табачных изделий составил 84%, прочих транспортных средств и оборудования — 41,4%, пищевых продуктов — 23,7%. Производство лекарственных средств и медицинских материалов увеличилось в 2,1%. В то же время снижение производства отмечается в кожевенном производстве — всего 31,9% от прошлогоднего, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-20,8%), одежды (-15%). Менее одного процента прибавили за год такие сферы, как производство мебели (+0,8%), резиновых и пластмассовых изделий (+0,8%), сообщает Липецкстат.

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#промпроизводство
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Комментарии (12)

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это я

13 минут назад
судя по заставке на этой теме, Босфор снесли((
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пенсионер не тот

сегодня, 21:55
памятка, Вы правы. НЛМК имеет основн.произв. площадку в? Калужская губерния. Да. Там и работников обеспечить жильём удалось. Без долго строя. В собственность. Ух ты. Стремимся и мы к Их показателям. По-Артамону. Вот так. Ну не воровали там Так. Скажем же спасибо Им не за налоги в казну РФ, а за отсутствие. Так отсутствуют теперь. Тербунята. А Вы правы...
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Хомус

сегодня, 21:29
Ну рисуют там стдят эти цифры для дураков, а вы читаете)))
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памятка

сегодня, 21:12
пенсионеру .Доля налогов НЛМКв областном бюджете всего 27 процентов ,а в городском бюджете39 процентов .Но при этом остальные налоги ,две трети их платит Москве по постоновлению правительства .Вот так ,чадит в Липецке ,а налоги платит в Москве Путину и Медведеву !
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Член повстанец

сегодня, 21:02
Пенсионер, ну так Усманские сигареты на фоне остального гов...неплохи очень.
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Лида

сегодня, 20:54
Все брехня едроссов и вора плешивого
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Т

сегодня, 20:36
Путинская брехня , Кроме спада и "висяка" ничего нет !!!
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Пенсионер

сегодня, 19:11
Когда вся строна бодрится с курением , у дибилов Липецкой власти рост тобачный изделий 84%. И всё чем может похвастатся больше в облости ничго не молока не мяса не зерна . Все тербунский Олежа и Добринский Паша просрали . НЛМК они не берут в щет там не липчане работаю им чтобы добраться до работы нужно минимум 2 пересадки зделать . Так унас любят метолургов тех кто содержит налогами всю облость.
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кредобанк

сегодня, 19:06
добыча полезных ископаемых (+0,9%), так оно так, песком ворованым если считат, то на все 99%! утилизации отходов (+5,3). Так за это Гулевскому спасибо!
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Житель

сегодня, 18:39
Что к чему? Ариамонов, это для кого написано?
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