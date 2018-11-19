Промышленное производство в Липецкой области выросло на 2,4%

Индекс промышленного производства Липецкой области за десять месяцев оказался ниже общероссийского.

Промышленное производство в Липецкой области за десять месяцев выросло в целом на 2,4%, тогда как по России — на 3%.

Рост показателей с начала года отмечался в таких сферах, как добыча полезных ископаемых (+0,9%), обрабатывающие производства в целом (+2,5%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (+3%), водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов (+5,3).

В сфере обрабатывающих производств рост производства табачных изделий составил 84%, прочих транспортных средств и оборудования — 41,4%, пищевых продуктов — 23,7%. Производство лекарственных средств и медицинских материалов увеличилось в 2,1%. В то же время снижение производства отмечается в кожевенном производстве — всего 31,9% от прошлогоднего, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-20,8%), одежды (-15%). Менее одного процента прибавили за год такие сферы, как производство мебели (+0,8%), резиновых и пластмассовых изделий (+0,8%), сообщает Липецкстат.