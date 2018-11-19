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сегодня, 16:16
В РЖД показали интерьер новых плацкартных вагонов
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Старые вагоны предполагается постепенно вывести из обращения
Модульные пространства, современный интерьер и вендинговые автоматы - все это представлено в проекте модернизированных пассажирских вагонов «Российских железных дорог», сообщают РИА Новости.
Внедрение новых вагонов в начале октября анонсировал глава компании Олег Белозеров. Он сообщил, что вагоны будут содержать зоны персонального комфорта и дадут возможность каждому пассажиру формировать пространство под себя.
Полки для пассажиров больше похожи на диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано индивидуальным освещением и шторкой, которую можно закрыть, создав полностью изолированное пространство.
Внутри вагонов появятся электрические розетки и USB-разъемы. Туалеты оборудуют гигиеническими душами, пеленальными столиками, фенами для рук, автоматическими кранами и дозаторами мыла. Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, полки и подголовники обиты тканью серого и красного цвета соответственно.
Реновация вагонов намечена на 2019 год. При этом цены на билеты не изменятся, так как стоимость проезда регулируется государством.
Внедрение новых вагонов в начале октября анонсировал глава компании Олег Белозеров. Он сообщил, что вагоны будут содержать зоны персонального комфорта и дадут возможность каждому пассажиру формировать пространство под себя.
Полки для пассажиров больше похожи на диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано индивидуальным освещением и шторкой, которую можно закрыть, создав полностью изолированное пространство.
Внутри вагонов появятся электрические розетки и USB-разъемы. Туалеты оборудуют гигиеническими душами, пеленальными столиками, фенами для рук, автоматическими кранами и дозаторами мыла. Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, полки и подголовники обиты тканью серого и красного цвета соответственно.
Реновация вагонов намечена на 2019 год. При этом цены на билеты не изменятся, так как стоимость проезда регулируется государством.
2 591
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