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В РЖД показали интерьер новых плацкартных вагонов

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В РЖД показали интерьер новых плацкартных вагонов

Старые вагоны предполагается постепенно вывести из обращения

Модульные пространства, современный интерьер и вендинговые автоматы - все это представлено в проекте модернизированных пассажирских вагонов «Российских железных дорог», сообщают РИА Новости.

Внедрение новых вагонов в начале октября анонсировал глава компании Олег Белозеров. Он сообщил, что вагоны будут содержать зоны персонального комфорта и дадут возможность каждому пассажиру формировать пространство под себя.

Полки для пассажиров больше похожи на диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано индивидуальным освещением и шторкой, которую можно закрыть, создав полностью изолированное пространство.

Внутри вагонов появятся электрические розетки и USB-разъемы. Туалеты оборудуют гигиеническими душами, пеленальными столиками, фенами для рук, автоматическими кранами и дозаторами мыла. Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, полки и подголовники обиты тканью серого и красного цвета соответственно.

Реновация вагонов намечена на 2019 год. При этом цены на билеты не изменятся, так как стоимость проезда регулируется государством.
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Комментарии (2)

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Думаю

сегодня, 18:32
Тырить багаж в таких вагонах - проще простого
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Нона

сегодня, 16:43
Круть! Даже элементарно вот этих стенок не хватает, чтобы и ноги упирались когда лежишь, а не были выставлены на проходе. И когда идешь по проходу - держаться удобно.
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