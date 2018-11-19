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сегодня, 16:12

Строительство морской части «Турецкого потока» завершено

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Строительство морской части «Турецкого потока» завершено

Владимир Путин и Тайип Эрдоган дали команду на укладку последней секции морской части газопровода

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода "Турецкий поток", передает РИА Новости.

В мероприятии в режиме видеоконференции также приняли участие представители "Газпрома", в частности глава компании Алексей Миллер.

Газопровод «Турецкий поток» начинается у Анапы, проходит более 900 километров по дну Черного моря, выходя у турецкого населенного пункта Кыйыкей в 100 километрах от Стамбула. Строительством морского участка, которое стартовало весной прошлого года и завершается сегодня, занималась дочерняя структура «Газпрома». И после этого этапа начнется формирование нового хаба в Турции для дальнейшего направления газа в Европу, заявляют в Кремле.

Возможности для создания сети ответвлений газопровода — самые широкие", сообщил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Газопровод «Турецкий поток» должен быть достроен к концу 2019 года. Тогда же начнутся поставки. Первая нитка газопровода предназначена для снабжения Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что маршрут второй нитки будет пролегать через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии, то есть частично повторять несостоявшийся проект «Южный поток».
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