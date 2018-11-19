Общество

сегодня, 15:39

Липчанка бросила ребенка-инвалида на попечение бабушки

5 3008
#опека
Липчанка бросила ребенка-инвалида на попечение бабушки

Прокуратура Октябрьского района г. Липецка провела проверку по обращению бабушки 9-летнего ребенка по вопросу неисполнения родительских обязанностей его матерью.

Прокуратура Липецкой области установила, что дама с марта этого года состоит на профилактическом учете в полиции в связи со злостным неисполнением обязанностей по воспитанию сына.

Ребенок является инвалидом, однако мать не только не проживает вместе с ним, но и не содержит материально, полностью устранившись от участия в его судьбе.

Все заботы о ребенке легли на плечи его бабушки.

В августе 2018 г. мать в судебном порядке была предупреждена об отрицательных правовых последствиях своего поведения, однако принятые меры не возымели своего положительного результата.

Более того, нежелание матери заниматься ребенком привело к тому, что ребенок не был своевременно переосвидетельствован на наличие инвалидности, в связи с чем на протяжении 5 месяцев ему не выплачивалась пенсия по инвалидности.

В связи с неизвестным местонахождением  мать была  объявлена в розыск,  а над ребенком  оформлена предварительная опека, срок которой  истек 20 сентября этого года.

В соответствии с ч.1 ст. 69 Семейного кодекса РФ родители могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей.

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов ребенка прокурор обратился в суд с требованием лишить его мать родительских прав, взыскать с нее алименты на содержание сына в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода, а также передать несовершеннолетнего управлению опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации г. Липецка для дальнейшего устройства в учреждение господдержки либо оформления опеки, сообщает прокуратура Липецкой области.

Фото: expressnewsline.com
5 3008
#опека

Комментарии (5)

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сегодня, 21:28
Вы,с именами,то по ккоретней,а то все Юлии засудить могут.Липчанин,
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Ляля

сегодня, 21:20
Не одна такая в Липецке кукушка .много кукушек посмотришь на одну изГрязи модная каралева ( я не ошиблась) а детей бабушки да папы воспитывают и ещё и алименты ей платят.
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Чисто мразота

сегодня, 17:14
Зашить промежность
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Алекс

сегодня, 16:48
Юлька раздвигушка
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Липчанин

сегодня, 15:52
Мать как звать? Случаем не "юлька-чекушка"?
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