Малому бизнесу ритейл не помеха

Не все Белорусские магазины одинаковые.

В 2014 году мы подняли актуальную тему конкуренции ритейла и малого бизнеса. Тогда в г. Липецк появились первые магазины «Белорусские колбасы» и было показано, чем они выделяются среди сотен других подобного формата. За 4 года все основательно поменялось, кроме одного принципа: главный в компании – ЭТО НАШ ПОКУПАТЕЛЬ.

Федеральная розничная сеть «Сытый Бацька» входящая в группу компаний ТД «Первый Белорусский», на своем примере показала, что небольшие магазины рано списывать со счетов. За несколько лет «Сытый Бацька» стал шире, укрепил свои позиции на рынке, вышел на федеральный уровень и обзавелся новыми довольными клиентами. Средняя выручка в магазинах увеличилась в 3-5 раз и это несмотря на близость сетевых гигантов.

2015 год:

Ребрендинг и регистрация бренда «Сытый Бацька».

Расширение ассортимента.

Открытие фирменных магазинов в Липецкой области.

2016 год:

Официальный визит в Республику Беларусь в составе Липецкой делегации .

Заключение долгосрочных контрактов с крупными государственными холдингами республики Беларусь.

Введение новых улучшенных стандартов оформления магазинов и обслуживания покупателей.

Открытие представительства компании в Минске для более полных и оперативных поставок продукции белорусского производства.

2017 год:

Открытие фирменных магазинов в районных центрах Липецкой области.

Расширение складских площадей путем открытия Распределительного Центра в г. Липецке.

2018 год:

Получение Торговым Домом «Первый Белорусский» премии «За уникальность продукции» на ежегодном вручении премий журналов Melon Rich и Finance Times в области культуры и бизнеса «National Business Awards: топ-20 успешных бизнес-проектов»

Публикация статьи о деятельности ТД «Первый Белорусский» в ведущем белорусском журнале Produkt.by

Компания «Сытый Бацька» знает, как обратить особенности малого бизнеса в неоспоримые преимущества. Присоединяйтесь!

«Сытый Бацька» открыт для просмотра в Он-лайн режиме, видео с наших фирменных магазинов:

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