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17 минут назад

В Волгограде из-за пожара в больнице эвакуировали около 500 человек

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В Волгограде из-за пожара в больнице эвакуировали около 500 человек

Огонь в подвале одного из корпусов уже ликвидирован

Около 500 человек эвакуировали из-за пожара в больнице в Волгограде, огонь в подвале одного из корпусов уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области.

Сообщение о пожаре поступило в 8.12 мск, горели вещи в подвале одного из корпусов больницы по улице Ангарской.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. "Пожарно-спасательные расчёты в кратчайшие сроки ликвидировали горение. Эвакуировано около 500 человек", — говорится в сообщении МЧС.
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