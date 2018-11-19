Культура
сегодня, 10:00
В Липецке устроят экспозицию работ стоматолога
Врач пишет картины.
22 ноября в Центре изобразительных искусств состоится открытие выставки картин врача-стоматолога Олега Борисова. Цикл из шести десятков работ объединили под названием «Соизмеряя время и пространство при помощи поэзии и прозы».
Картины Олега Борисова уже выставлялись в Липецке. Увлечение живописью у стоматолога из Воркуты началось с желания проиллюстрировать любимые книги, сообщает администрация галереи, а выросло в умение создавать своё пространство. Свой стиль Олег Борисов определяет так: «романтический реализм». Он по-своему грунтует холст, наверное, поэтому его работы ни с кем не спутаешь.
Открытие вернисажа в галерее (Космонавтов,98) в 16 часов. Вход свободный.
Картины Олега Борисова уже выставлялись в Липецке. Увлечение живописью у стоматолога из Воркуты началось с желания проиллюстрировать любимые книги, сообщает администрация галереи, а выросло в умение создавать своё пространство. Свой стиль Олег Борисов определяет так: «романтический реализм». Он по-своему грунтует холст, наверное, поэтому его работы ни с кем не спутаешь.
Открытие вернисажа в галерее (Космонавтов,98) в 16 часов. Вход свободный.
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