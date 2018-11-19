Культура

сегодня, 10:00

В Липецке устроят экспозицию работ стоматолога

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#выставка #картина
В Липецке устроят экспозицию работ стоматолога

Врач пишет картины.

22 ноября в Центре изобразительных искусств состоится открытие выставки картин врача-стоматолога Олега Борисова. Цикл из шести десятков работ объединили под названием «Соизмеряя время и пространство при помощи поэзии и прозы».

Картины Олега Борисова уже выставлялись в Липецке. Увлечение живописью у стоматолога из Воркуты началось с желания проиллюстрировать любимые книги, сообщает администрация галереи, а выросло в умение создавать своё пространство. Свой стиль Олег Борисов определяет так: «романтический реализм». Он по-своему грунтует холст, наверное, поэтому его работы ни с кем не спутаешь.

Открытие вернисажа в галерее (Космонавтов,98) в 16 часов. Вход свободный.
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#выставка #картина

Комментарии (1)

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гость

48 минут назад
Ну, блин, у вас и заголовочки с фоточками! Я, уж, думал, челюсти у людей запломбированные вырвут и выставят напоказ..
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