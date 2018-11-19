Доступный спорт в Липецкой области: миф или реальность?

В середине «нулевых» администрация Липецкой области инициировала региональный проект по возведению в каждом районе области спортивных плавательных бассейнов. К 2013 году поставленная задача была выполнена – в каждом райцентре области появились бассейны, причем в некоторых районах - по несколько. Их уже более четырех десятков, а это огромное водное хозяйство. Липецкая область один из лидеров среди регионов, которые могут похвастаться подобными достижениями.

Как функционирует и существует этот огромный «водный мир», с какими сталкивается проблемами? На эту тему мы поговорили с директором ООО «Аквалип», фирмы, которая занимается проектированием спортивных объектов, в том числе бассейнов, их строительством, капитальными ремонтами, поставкой, наладкой и сервисным обслуживанием оборудования - Павлом Викторовичем Татаринцевым.

- Каковы основные проблемы, с которыми сталкивается руководство практически всех бассейнов региона?

- Липецкая область действительно передовая по количеству бассейнов на душу населения. Это целый комбинат по масштабам и технологическому оснащению, но, к сожалению, «цеха» этого комбината разрозненны, бассейны автономны и независимы настолько, что администрация каждого из них вынуждена решать свои проблемы самостоятельно. На каждой стадии от строительства до текущей эксплуатации, держатели бассейнов сталкиваются с одинаковыми проблемами.

Прежде всего, это касается персонала, который обслуживает бассейны. Зачастую люди слабо подготовлены и неверно проинструктированы, а чаще, совсем не обладают информацией о правильной работе систем водоподготовки и не знают принципов работы системы фильтрации.

Далее, персонал получает на обслуживание то, что им сдали строители и проектанты. Как показывает реальная практика - и те, и другие порой отступают от норм, не ориентируются на практические эксплуатационные характеристики оборудования. При строительстве это может немного удешевить постройку бассейна, но в дальнейшем при эксплуатации такой подход к выбору оборудования и проектированию системы водоподготовки бассейнов, особенно в детских садах и школах, сказывается на качестве воды, внутреннем микроклимате бассейна и даже безопасности. Как следствие – неизбежно увеличиваются расходы на содержание и появляется необходимость проведения дополнительных работ.

Еще одна проблема - это покрытие бассейнов, которое ранее выполнялось в основном из пленки ПВХ. Срок службы такого покрытия производителями заявляется до 10 лет, в реальности же пленка может прослужить лишь до 5-7 лет. В результате, достаточно часто нам поступают заказы на выполнение работ по устранению возникающих дефектов. Причины разные – от неправильного монтажа, агрессивной химии и температурной среды, до случайных механических повреждений. Руководители учреждений и частные лица, имеющие бассейны, сталкиваются с этим ежедневно. Пока они думают, как выйти из положения, бассейны попросту не работают.

В сфере проектирования, строительства и обслуживания бассейнов мы работаем, начиная с 2007 года, а в 2014 году наша молодая липецкая команда организовала полноценную кампанию – ООО «Аквалип» со своим профессиональным штатом и техникой. И своей практике мы часто сталкиваемся именно с этими тремя основными проблемами – отсутствием квалифицированных кадров у держателей и владельцев бассейнов, просчетами в выборе оборудования и технологии его монтажа, а также регулярном устранении дефектов, вызванных недостаточно технологичным покрытием чаш.

- Сам собой возникает вопрос поиска оптимальных решений для минимизации названных Вами проблем!

- Да. Прежде всего необходимо решать вопрос качественного обслуживания уже имеющегося «водного мира». Для этого важно наладить взаимодействие между держателями бассейнов и обслуживающими организациями, так как проблемы, в целом, у руководителей учреждений схожие.

Со своей стороны мы проводим семинары для руководителей и специалистов, отвечающих за эксплуатацию бассейнов, чтобы люди установили контакт между собой, познакомились с основами и тонкостями водоподготовки.

Продуктом этих семинаров стала разработанная нами в 2017 году централизованная система по оказанию, как экстренной, при возникновении аварий, так и плановой помощи для решения проблемных ситуаций.

Внедряемая нами система предполагает оптимизацию всего цикла обслуживания бассейнов и диспетчеризацию с удаленным контролем. В режиме реального времени датчики мониторят жизнеобеспечение каждого бассейна и его ключевых технологических узлов! А стоимость обслуживания снижается в разы! Так, большой плавательный бассейн мы можем обслуживать ориентировочно всего за 10 тысяч рублей в месяц (стоимость будет зависеть от удаленности объекта), тогда как некоторые бассейны платят различным организациям до 200 тысяч рублей ежемесячно. На ряде объектов система работает уже больше года, а география ее установки продолжает расширяться, что на наш взгляд говорит об экономическом и профессиональном эффекте.

В результате, при смене подхода к эксплуатации оборудования, затраты учреждений снижаются в несколько раз, повышается оперативность устранения проблем без потери в мощностях бассейна!

Актуальными остаются вопросы проектирования и покрытия чаш бассейнов. С момента своего создания наша кампания предлагает замену покрытия чаш бассейнов из пленки ПВХ на более долговечное и практичное из листового полипропилена, которое широко применяется в мировой практике. Чаши из листового полипропилена устойчивы к перепадам температур, агрессивным веществам, не повреждаются ультрафиолетом и обладают повышенной ударопрочностью и долговечностью. К тому же не имеют никаких визуальных швов и не требуют постоянного ухода! Созданные нами чаши уже несколько лет успешно функционируют в бассейнах г.Липецка и Липецкой области.

Наш опыт и подход к организации работы замечен и в других регионах России. По итогам ряда встреч по обмену опытом с представителями областей центрального федерального и северо-западного округов возникла идея проведении всероссийского семинара.

30 ноября 2018г. в г.Липецк съедутся люди, занимающиеся проектированием и строительством бассейнов, специалисты по оборудованию и производству. Коллеги из соседних регионов, Москвы, Красноярска, Республики Татарстан, Краснодара будут делиться своим опытом создания и обслуживания «водного мира».

В современной России очень важно продвижение идей здорового образа жизни, особо важно развитие детского спорта. Нельзя также забывать и о доступности бассейнов для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Можно и нужно построить спортивный комплекс с оборудованием, специально предназначенным для такой категории населения. Только используя современные технологические и управленческие решения возможно минимизировать потенциальные затраты на строительство и обслуживание спортивных объектов, вовлекая в орбиту здорового образа жизни все больше и больше людей.



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