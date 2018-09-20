Подросток проломил стену гаража ради кучи барахла

В Липецке полицейские задержали подростка подозреваемого в краже из гаража на улице Ленинградской.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 19 сентября 32-летний мужчина обнаружил, что в стене его кирпичного гаража сделан пролом. Вор вынес утюг, четырех металлических противня от газовой плиты, металлические весы.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали неработающего и не учащегося ранее судимого подростка. Расследование проводит ОП № 6 УМВД России по г. Липецку.