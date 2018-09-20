Происшествия

24 минуты назад

В столкновении «ГАЗели» и «Форда» пострадала двухлетняя девочка

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#авария #ДТП
В столкновении «ГАЗели» и «Форда» пострадала двухлетняя девочка

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 сентября в Липецке на улице Ибаррури 43-летняя женщина, управляя «Шевроле», вне пешеходного перехода сбила 80-летнюю пенсионерку, которая с травмой была госпитализирована.

В Ельце на улице Карла Маркса 37-летний водитель «ГАЗели» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Фордом» под управлением 50-летнего мужчины. В результате водитель иномарки и три его пассажира, включая 2-летнюю девочку, получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1319 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7,  неиспользование ремней безопасности – 89, превышение скорости – 882, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 26.

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#авария #ДТП

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