Хорошие новости от ЛКБ

ПАО «Липецккомбанк» остается верным доброй традиции и продолжает совершенствовать банковские продукты и услуги.

Отличная новость для всех, кто не успел воспользоваться сезонным предложением от ПАО «Липецккомбанк»: по многочисленным пожеланиям клиентов банк продлил вклад «В ЗЕНИТе» до 31 октября 2018 года.





Теперь процентные ставки по вкладу стали еще выше - доходность по вкладу «В ЗЕНИТе» с 3 сентября 2018 года составляет до 8% годовых*. Прежними остаются удобный срок привлечения, льготная ставка досрочного расторжения и особые условия для новых и вернувшихся вкладчиков.

Очередной хорошей новостью в сентябре является повышение ставок по новой линейке вкладов. Банк предлагает вклады для клиентов с разными финансовыми потребностями.

Вам интересен вклад на фиксированный срок с максимальной доходностью? Вашему вниманию предлагается вклад «Высокий доход» , со ставкой до 7% годовых**.

Если вы задались целью накопить средства на ремонт, крупную покупку или «про запас», вам подойдет вклад «Пополняемый доход» с возможностью пополнения, ежемесячной выплатой процентов и ставкой до 6,3% годовых***.

Вы держите руку на пульсе и вам важна финансовая свобода действий? Для вас - вклад «Управляемый доход» . Это вклад для комфортного управления денежными средствами с возможностью пополнения, снятия и доходом до 6% годовых****.

Новые вклады позволяют еще более комфортно сберегать, приумножать и управлять денежными средствами. Сотрудники ЛКБ помогут с выбором наиболее подходящего вклада каждому клиенту.

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С подробной информацией о полных условиях вкладов можно ознакомиться в отделениях Банка, по телефону (4742) 42-25-42, на сайте www.kombank.ru .

ПАО Липецккомбанк, генеральная лицензия №1242 от 7.09.2015г

* Вклад «В ЗЕНИТе». Ставка 8% годовых применима в первые 100 дней срока вклада для физ. лиц, у которых на 29.05.2018 отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов в ПАО «Липецккомбанк» (далее – Банк), и для физ. лиц, у которых общая сумма вкладов за период с 15.04.2018 по 01.08.2018 сократилась более чем на 150 000 руб. Валюта вклада: российские рубли. Ставка (% годовых): с 1 по 100 день вкл. – 7,75%; со 101 по 200 день вкл. – 5,75%. Надбавка в размере 0,25% применяется к указанным ставкам для физ. лиц, у которых на 29.05.2018 отсутствуют действующие договоры срочных вкладов в Банке, и для физ. лиц, у которых общая сумма вкладов за период с 15.04.2018 по 01.08.2018 сократилась более чем на 150 000 руб.

Проценты выплачиваются по окончании срока вклада в дату возврата вклада, установленную договором банковского вклада «В ЗЕНИТе». Сумма вклада: от 30 тыс. руб. до 5 млн. руб. Возможность внесения дополнительных взносов во вклад в течение первых 100 дней срока. При досрочном востребовании вклада в период с 1 дня по 100 день срока вкл. % выплачиваются по ставке вклада «До востребования», в период со 101 дня по 199 день срока вкл. – по ставке 5% годовых. Пролонгация на условиях вклада «Высокий доход».

Срок действия предложения – до 31.10.2018 или до появления дополнительной информации.

** Вклад «Высокий доход». Ставка 7% годовых применима на срок 730 дней на сумму свыше 600 000 руб. для физ.лиц, предоставивших пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий факт назначения пенсии. Валюта вклада: рубли РФ, доллары США. Ставка (% годовых) для вкладов в рублях при сумме вклада от 30 тыс. руб. до 600 тыс. руб.: 5,75% на 91 день, 6% на 181 день, 6,25% на 367 дней, 6,5% на 730 дней. Ставка при сумме вклада свыше 600 тыс. руб. увеличивается на 0,25 п.п. для каждого срока вклада соответственно. Надбавка в размере 0,25% применяется к рублевым вкладам для физ. лиц, предоставивших пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий факт назначения пенсии. Ставка (% годовых) для вкладов в долларах США при сумме вклада от 1 000 $ до 10 000 $: 1,4% на 91 день, 1,9% на 181 день, 2,65% на 367 дней, 2,8% на 730 дней. Ставка при сумме вклада свыше 10 000 $ увеличивается на 0,1 п.п. для каждого срока вклада. Проценты выплачиваются в конце срока вклада в дату возврата вклада, установленную договором банковского вклада «Высокий доход». Сумма вклада от 30 тыс. руб., от 1 000 $, максимальная сумма не ограничена. Без возможности пополнения и частичного расходования средств со вклада. При досрочном востребовании вклада % выплачиваются по ставке «До востребования». Пролонгация на условиях вклада «Высокий доход».

*** Вклад «Пополняемый доход». Ставка 6,3% годовых применима на срок 367 дней на сумму свыше 600 000 руб. для физ. лиц., предоставивших пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий факт назначения пенсии. Валюта вклада: рубли РФ, доллары США. Ставка (% годовых) для вкладов в рублях при сумме вклада от 30 тыс. руб. до 600 тыс. руб.: 5,5% на 91 день, 5,75% на 181 день, 5,8% на 367 дней. Ставка при сумме вклада свыше 600 тыс. руб. увеличивается на 0,25 п.п. для каждого срока вклада соответственно. Надбавка в размере 0,25% применяется к рублевым вкладам для физ. лиц, предоставивших пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий факт назначения пенсии. Ставка (% годовых) для вкладов в долларах США при сумме вклада от 1 000 $ до 10 000 $: 1,15% на 91 день, 1,6% на 181 день, 1,85% на 367 дней. Ставка при сумме вклада свыше 10 000 $ увеличивается на 0,1 п.п. для каждого срока вклада. Проценты начисляются ежемесячно на вклад (капитализация) или карту вкладчика (по выбору вкладчика). Сумма вклада 30 000 руб. - 20 млн. руб., 1 000 $ - 300 000 $. Вклад пополняемый, мин. сумма пополнения 3 000 руб./100 $ (при внесении наличными), прием доп.взносов прекращается за 30 календ. дней до даты возврата вклада включительно. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада % выплачиваются по ставке «До востребования». Пролонгация на условиях вклада «Пополняемый доход».

**** Вклад «Управляемый доход». Ставка 6% годовых применима на срок 181, 367, 730 дней на сумму свыше 600 000 руб. для физ. лиц, предоставивших пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий факт назначения пенсии. Валюта вклада: рубли РФ, доллары США. Ставка (% годовых) для вкладов в рублях при сумме вклада от 30 тыс. руб. до 600 тыс. руб.: 5,25% на 91 день, 5,5% на 181, 367 или 730 дней. Ставка при сумме вклада свыше 600 тыс.руб. увеличивается на 0,25 п.п. для каждого срока вклада соответственно. Надбавка в размере 0,25% применяется к рублевым вкладам для физ. лиц, предоставивших пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий факт назначения пенсии. Ставка (% годовых) для вкладов в долларах США при сумме вклада от 1 000 $ до 10 000 $: 0,4% на 91 день, 1,15% на 181 день, 1,4% на 367 дней, 1,55% на 730 дней. Ставка при сумме вклада свыше 10 000 $ увеличивается на 0,1 п.п. для каждого срока вклада. Проценты начисляются ежемесячно на вклад (капитализация) или карту вкладчика (по выбору вкладчика). Сумма вклада 30 000 руб. - 30 млн. руб., 1 000 $ - 450 000 $. Вклад пополняемый, мин. сумма пополнения 3 000 руб./100 $ (при внесении наличными), прием доп. взносов прекращается за 30 календ. дней до даты возврата вклада включительно. Возможность изъятия части вклада при условии сохранения суммы неснижаемого остатка на счете. Неснижаемый остаток (НС) зависит от суммы вклада: при сумме вклада от 30 тыс. руб. до 600 тыс. руб. НС=30 тыс. руб., при сумме вклада свыше 600 тыс. руб. НС=600тыс. руб. При сумме вклада 1 000 $-10 000 $ НС=1 000 $, при сумме вклада свыше 10 000 $ НС= 10 000 $. При досрочном востребовании вклада % выплачиваются по ставке «До востребования». Пролонгация на условиях вклада «Управляемый доход».

ПАО «Липецккомбанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №1242 от 07.09.2015