В 2018 году бюджет России пополнится на 30,8 трлн рублей

В 2018 году поступления в консолидированный бюджет России составят не менее 30,8 трлн рублей, что на 19% больше прошлогоднего показателя.





Некоторые эксперты полагают, что приток средств не ускорит развитие экономики России, поскольку большая часть дополнительных доходов поступит в резервы в рамках бюджетного правила. Другие же, напротив, видят смысл в создании резервов, учитывая предстоящий экономический кризис.



Рост доходов объясняется высокой стоимостью нефти и ослаблением рубля. Эксперты опасаются, что падение российской валюты будет способствовать росту цен. Однако при этом отмечается, что это сделает продукцию России конкурентоспособной на внешних рынках.



Основная статья расходов бюджета будет связана с американскими санкциями, которые начнут действовать в октябре 2018 года, считают эксперты. Также сверхдоходы направят на финансирование инфраструктурных проектов во исполнение майских указов президента России Владимира Путина.

Такие данные содержатся в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), с которым ознакомились «Известия» Некоторые эксперты полагают, что приток средств не ускорит развитие экономики России, поскольку большая часть дополнительных доходов поступит в резервы в рамках бюджетного правила. Другие же, напротив, видят смысл в создании резервов, учитывая предстоящий экономический кризис.Рост доходов объясняется высокой стоимостью нефти и ослаблением рубля. Эксперты опасаются, что падение российской валюты будет способствовать росту цен. Однако при этом отмечается, что это сделает продукцию России конкурентоспособной на внешних рынках.Основная статья расходов бюджета будет связана с американскими санкциями, которые начнут действовать в октябре 2018 года, считают эксперты. Также сверхдоходы направят на финансирование инфраструктурных проектов во исполнение майских указов президента России Владимира Путина.