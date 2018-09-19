В России

41 минуту назад

Нелегальным коллекторам запретят взыскивать долги с россиян

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#коллекторы

Долги с россиян будут взыскивать только сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и подконтрольные Центральному банку (ЦБ) кредиторы. 

«Известия» ознакомились с текстом подготовленного Минфином законопроекта, предусматривающего введение запрета на уступку долга гражданам и компаниям, которые не находятся под надзором регулятора или не являются представителями ФССП. 

Поправки будут применяться в отношении всех кредитов, выданных банками и микрофинансовыми организациями. В Госдуме пообещали принять законопроект до конца года. 

Предполагается, что изменения позволят защитить граждан. В настоящее время долги россиян можно передать любому юридическому лицу, в результате чего заемщики нередко подвергаются запугиванию, шантажу и угрозам. 95% жалоб и резонансных случаев приходятся именно на тех взыскателей, которые никогда не значились в реестре ФССП. 

По мнению экспертов, принятие законопроекта повлечет исчезновение с рынка большого числа нелегальных коллекторов. Кроме того, в настоящее время в Госдуме разрабатывается проект закона об установлении ответственности за осуществление «черными кредиторами» незаконных действий. 
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#коллекторы

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