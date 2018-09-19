41 минуту назад
Нелегальным коллекторам запретят взыскивать долги с россиян
Долги с россиян будут взыскивать только сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и подконтрольные Центральному банку (ЦБ) кредиторы.
Поправки будут применяться в отношении всех кредитов, выданных банками и микрофинансовыми организациями. В Госдуме пообещали принять законопроект до конца года.
Предполагается, что изменения позволят защитить граждан. В настоящее время долги россиян можно передать любому юридическому лицу, в результате чего заемщики нередко подвергаются запугиванию, шантажу и угрозам. 95% жалоб и резонансных случаев приходятся именно на тех взыскателей, которые никогда не значились в реестре ФССП.
По мнению экспертов, принятие законопроекта повлечет исчезновение с рынка большого числа нелегальных коллекторов. Кроме того, в настоящее время в Госдуме разрабатывается проект закона об установлении ответственности за осуществление «черными кредиторами» незаконных действий.