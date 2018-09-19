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сегодня, 17:43

Лето не уходит: в Липецкой области до +27

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#жара
Лето не уходит: в Липецкой области до +27

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием обширного антициклона, установится теплая и сухая погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +9 до +11 градусов, днем от 24 до 26 градусов тепла. 

День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 1 градус мороза.

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#жара

Комментарии (1)

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777

47 минут назад
Тепло на исходе конец сентября будет прохладнее климата что сгладит высокую аномалию сентября всего до 2-3-ох градусов что не выходит за рамки климатических изменений.
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