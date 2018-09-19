Происшествия

сегодня, 17:13

В серьезной аварии на трассе Липецк-Елец пострадали двое детей

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#Авария #ДТП
В серьезной аварии на трассе Липецк-Елец пострадали двое детей

Виновника ДТП разыскивает полиция.

Сегодня около трех часов дня на трассе Липецк-Елец между селами Частая Дубрава и Казино сразу два автомобиля улетели в кювет.

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, по трассе по направлению к Липецку двигался белый "Мерседес". Его водитель вел себя неадекватно, виляя и перестраиваясь на дороге. Во время одного из построений "Мерседес" задел двигавшийся в попутном направлении хлебовоз "ГАЗ". У грузовика лопнули оба задних колеса и он слетел в кювет.

Водитель следовавшего за "Мерседесом" и "ГАЗом" автомобиля "Ауди" попытался объехать обе машины в момент их столкновения и тоже не удержался на дороге.

В аварии пострадали двое детей - пассажиров "Ауди", их госпитализировали. Водитель "Мерседеса", несмотря на то, что его машины была сильно разбита, с места ДТП уехал. Сейчас автомобиль и водителя разыскивают полицейские.

 
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#Авария #ДТП

Комментарии (5)

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3ануда

22 минуты назад
Краз ему навстречу. Или хотябы буханку.
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Липчанин

29 минут назад
Свои всего никогда не найдут...
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-------------

55 минут назад
И здесь бабы виноваты? Ехал вилял, с места преступления сбежал. И,наверное, не пенсионер. Мозги надо иметь.
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Андрей

сегодня, 17:42
Владимир, поддерживаю, на кол его.
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Владимир

сегодня, 17:31
Водятел мерседаса если ты читаешь ты говно и трус поганый!
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