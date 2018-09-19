В серьезной аварии на трассе Липецк-Елец пострадали двое детей

Виновника ДТП разыскивает полиция.

Сегодня около трех часов дня на трассе Липецк-Елец между селами Частая Дубрава и Казино сразу два автомобиля улетели в кювет.



Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, по трассе по направлению к Липецку двигался белый "Мерседес". Его водитель вел себя неадекватно, виляя и перестраиваясь на дороге. Во время одного из построений "Мерседес" задел двигавшийся в попутном направлении хлебовоз "ГАЗ". У грузовика лопнули оба задних колеса и он слетел в кювет.



Водитель следовавшего за "Мерседесом" и "ГАЗом" автомобиля "Ауди" попытался объехать обе машины в момент их столкновения и тоже не удержался на дороге.



В аварии пострадали двое детей - пассажиров "Ауди", их госпитализировали. Водитель "Мерседеса", несмотря на то, что его машины была сильно разбита, с места ДТП уехал. Сейчас автомобиль и водителя разыскивают полицейские.





