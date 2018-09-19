Общество

25 минут назад

У жителей нескольких сел Воловского района отберут свиней

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#карантин
У жителей нескольких сел Воловского района отберут свиней

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановление об изъятии свиней в населенных пунктах Воловского района. Там, на территории ООО «Племенное», выявили очаг африканской чумы свиней.

 

Своего скота лишатся жители деревень и сёл, которые попали в первую зону угрозы распространения АЧС. Это деревни Багровка, Большая Ивановка, Алексеевка, Алексеевка-2и Новая Слободка, село Захаровка и Спасский сельсовет. Изъятие свиней и продуктов животноводства также пройдет в очаге АЧС - ООО «Племенное». 

Ранее, в начале сентября, в Воловском районе ввели карантин. В течение двух месяцев посторонним запрещено посещать территорию ООО «Племенное», перемещать на предприятии животных и перегруппировывать их, забивать и продавать скот, вывозить любые продукты животноводства и растениеводства, посещать площадку транспорту, не задействованному в ликвидации очага АЧС. На этот же срок в угрожаемых зонах установлен запрет на сельскохозяйственные выставки и ярмарки, убой, покупку и реализацию свиней, заготовку свинины.

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#карантин

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