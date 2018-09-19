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На микрорайон «Европейский» ищут новых застройщиков

39 935
#"Европейский" #обманутые дольщики
На микрорайон «Европейский» ищут новых застройщиков

Обманутым дольщикам не получить давно обещанного жилья в этом году.

Как уже сообщал GOROD48, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области направила в Арбитражный суд региона документы с требованием старта процедуры банкротства компании ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Ранее о требовании признать СУ-5 банкротом в арбитраж заявил МУП «Зеленхоз» (муниципальное предприятие выиграло иск о взыскании оплаты с СУ-5 за выполненные услуги на озеленение территории в Левобережном районе Липецка, но исполнительный лист 576 832 рубля так и остался не оплаченным).

Начальник областного управления строительства и архитектуры Андрей Шорстов не отрицает возможность банкротства Группы компаний СУ-5, хотя и питает призрачную надежду договорится об окончании строительства трех домов в «Европейском» с депутатом областного Совета Михаилом Захаровым. Если договорится не получится и банкротства не избежать, областные чиновники будут искать новых застройщиков этого злосчастного микрорайона.

- Мы не оставим дольщиков без жилья, - сказал Андрей Шорстов.

В мэрии же говорят о требовании Минстроя быстрее закончить юридические формальности, связанные с процедурой банкротства «Европейского», чтобы скорее найти нового застройщика. В администрации Липецка хотели бы видеть в этой роли одно юрлицо, но с ПАО «Орелстрой» Михаилу Захарову договориться не удалось - эта фирма взялась за достройку двух домов в микрорайоне «Елецкий». 

Итак, приходится констатировать, что дом №10 по улице Свиридова, достроить который в марте этого года директор Захарова Сергей Ельчанинов обещал в августе, вряд ли будет вообще сдан в эксплуатацию в этом году. Понятно, что перспективы обманутых дольщиков, купивших жилье в домах №8 и №9, которые застройщик обещал сдать в 2019 году, еще более туманны. 
39 935
#"Европейский" #обманутые дольщики

Комментарии (42)

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Ольга

1 секунду назад
Бессовестные!!! У людей ипотеки, дети маленькие без жилья, вам по хрену на всё.
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Олег Петрович!

19 секунд назад
Не можете решить проблему - так и скажите. А не успокаивайте нас своим «не нужно истерить». Навредили уже. Наверное, ямы в городе все из-за дольщиков?
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Мира

43 секунды назад
Позор Администрации!!!! Когда же вы перестанет мучить людей!!!!! Начните уже стройку!!!!! Королев, где 300 мил., которые ты хочешь выделить из бюджета!!!!!
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А когда?

1 минуту назад
Когда получить? Вы Строй-Град не можете сдать!!!
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путлер

2 минуты назад
Да я за Курск не извинился. И за Беслан. Ах, ещё за Норд-ост и взрывы жилых домов. Ой, за Скрипалей тоже.
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Гражданин

3 минуты назад
Администрация липецкого княжества готовится к сдачи трона , подчищают косяки... им не до дольщиков, а вообще то эта власть оборзела в самом кремле, а уж про липецк , что там говорить. Вон выборы в приморье посмотрите что творится, народ вышел на цлицы
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ТётяМама

3 минуты назад
Мой сын должен был после роддома поехать в эту новую просторную квартиру. Вместо этого ютимся на съемной. Ипотека. Я в декрете. Вот она - помощь государства
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Человек

3 минуты назад
Не только сажать надо но и руки отрубать за воровство
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Где контроль????

3 минуты назад
Закон 214-фз не действует!!!! Породили ворье по всей стране!!!
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8 дом

4 минуты назад
Наши депутаты Воры !
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