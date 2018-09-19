На микрорайон «Европейский» ищут новых застройщиков

Обманутым дольщикам не получить давно обещанного жилья в этом году.

Как уже сообщал GOROD48, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области направила в Арбитражный суд региона документы с требованием старта процедуры банкротства компании ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Ранее о требовании признать СУ-5 банкротом в арбитраж заявил МУП «Зеленхоз» (муниципальное предприятие выиграло иск о взыскании оплаты с СУ-5 за выполненные услуги на озеленение территории в Левобережном районе Липецка, но исполнительный лист 576 832 рубля так и остался не оплаченным).



Начальник областного управления строительства и архитектуры Андрей Шорстов не отрицает возможность банкротства Группы компаний СУ-5, хотя и питает призрачную надежду договорится об окончании строительства трех домов в «Европейском» с депутатом областного Совета Михаилом Захаровым. Если договорится не получится и банкротства не избежать, областные чиновники будут искать новых застройщиков этого злосчастного микрорайона.



- Мы не оставим дольщиков без жилья, - сказал Андрей Шорстов.



В мэрии же говорят о требовании Минстроя быстрее закончить юридические формальности, связанные с процедурой банкротства «Европейского», чтобы скорее найти нового застройщика. В администрации Липецка хотели бы видеть в этой роли одно юрлицо, но с ПАО «Орелстрой» Михаилу Захарову договориться не удалось - эта фирма взялась за достройку двух домов в микрорайоне «Елецкий».



Итак, приходится констатировать, что дом №10 по улице Свиридова, достроить который в марте этого года директор Захарова Сергей Ельчанинов обещал в августе, вряд ли будет вообще сдан в эксплуатацию в этом году. Понятно, что перспективы обманутых дольщиков, купивших жилье в домах №8 и №9, которые застройщик обещал сдать в 2019 году, еще более туманны.

