Общество

41 минуту назад

Безногий сирота получит квартиру в течение 45 суток

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#ЖКХ. дети-сироты
Безногий сирота получит квартиру в течение 45 суток

Суд Липецка отказал чиновникам в желании растянуть процедуру приобретения жилья для Ивана Быкова до 150 дней.

Сегодня Советский районный суд Липецка отказал областному управлению ЖКХ в отсрочке исполнения судебного акта, по которому 27-летний сирота-инвалид Иван Быков должен получить благоустроенное жилье. Это значит, что обитателя Введенского геронтологического центра в течение 45 суток чиновники должны обеспечить квартирой в соответствии с требованием УФССП по Липецкой области к руководству областного управления ЖКХ.

Напомним, что по казенным домам Иван Быков мыкается с семи лет. Последние восемь лет после того, как остался без ног, парень живет в Введенском геронтологическом центре. Жильем его была обязана обеспечить администрация Лебедянского района, но чиновники забыли о своих обязанностях. В итоге Быков утратил право на получение социального жилья и восстановил его лишь через суд в апреле этого года. Но даже имея решение Фемиды на получение квартиры, 27-летний Иван Быков рисковал и дальше оставаться без своей крыши над головой, так как областное управление ЖКХ решило просить суд отсрочить исполнение судебного акта.

Впрочем, у Ивана Быкова все же есть опасность не получить даже после сегодняшней победы в суде квартиры от областной администрации. Дело в том, что чиновники порой не могут купить у застройщиков жилье для обездоленных даже при наличии судебного акта просто потому, что на первичном рынке недвижимости нет квартир необходимых истцам по закону размеров.
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#ЖКХ. дети-сироты

Комментарии (1)

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Клуб: "Что где когда по пипецки!"

9 минут назад
внимание зрители! вопрос! - а какого хрена нам втюхивали новости что все сироты обеспесчены жильём? ...
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