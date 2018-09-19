Общество
41 минуту назад
Безногий сирота получит квартиру в течение 45 суток
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Суд Липецка отказал чиновникам в желании растянуть процедуру приобретения жилья для Ивана Быкова до 150 дней.
Сегодня Советский районный суд Липецка отказал областному управлению ЖКХ в отсрочке исполнения судебного акта, по которому 27-летний сирота-инвалид Иван Быков должен получить благоустроенное жилье. Это значит, что обитателя Введенского геронтологического центра в течение 45 суток чиновники должны обеспечить квартирой в соответствии с требованием УФССП по Липецкой области к руководству областного управления ЖКХ.
Напомним, что по казенным домам Иван Быков мыкается с семи лет. Последние восемь лет после того, как остался без ног, парень живет в Введенском геронтологическом центре. Жильем его была обязана обеспечить администрация Лебедянского района, но чиновники забыли о своих обязанностях. В итоге Быков утратил право на получение социального жилья и восстановил его лишь через суд в апреле этого года. Но даже имея решение Фемиды на получение квартиры, 27-летний Иван Быков рисковал и дальше оставаться без своей крыши над головой, так как областное управление ЖКХ решило просить суд отсрочить исполнение судебного акта.
Впрочем, у Ивана Быкова все же есть опасность не получить даже после сегодняшней победы в суде квартиры от областной администрации. Дело в том, что чиновники порой не могут купить у застройщиков жилье для обездоленных даже при наличии судебного акта просто потому, что на первичном рынке недвижимости нет квартир необходимых истцам по закону размеров.
Напомним, что по казенным домам Иван Быков мыкается с семи лет. Последние восемь лет после того, как остался без ног, парень живет в Введенском геронтологическом центре. Жильем его была обязана обеспечить администрация Лебедянского района, но чиновники забыли о своих обязанностях. В итоге Быков утратил право на получение социального жилья и восстановил его лишь через суд в апреле этого года. Но даже имея решение Фемиды на получение квартиры, 27-летний Иван Быков рисковал и дальше оставаться без своей крыши над головой, так как областное управление ЖКХ решило просить суд отсрочить исполнение судебного акта.
Впрочем, у Ивана Быкова все же есть опасность не получить даже после сегодняшней победы в суде квартиры от областной администрации. Дело в том, что чиновники порой не могут купить у застройщиков жилье для обездоленных даже при наличии судебного акта просто потому, что на первичном рынке недвижимости нет квартир необходимых истцам по закону размеров.
1 449
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