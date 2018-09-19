Общество

56 минут назад

Розничная продажа алкоголя в Липецке будет ограничена два дня подряд

4 629
Розничная продажа алкоголя в Липецке будет ограничена два дня подряд

21 и 22 сентября на нескольких улицах Липецке из-за проведения велопробега и митинга ограничат розничную продажу алкоголя.

В пятницу, 21 сентября пройдёт велопробег по маршруту:  пл. Мира – пр. Мира – ул. 9 мая – ул. М. Расковой – пл. Металлургов, 2а. Время проведения мероприятия – с 7.00 до 9.00. Заявленная численность участников – 100 человек.

В субботу, 22 сентября, на улице Космонавтов, 54а пройдет митинг. Время проведения мероприятия – с 11.00 до 13.00. Заявленная численность участников – 2 000 человек.

В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий.
4 629

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Самогон

1 минуту назад
Наш враг - Гоните его!
ответить

Путин

5 минут назад
Не нужно говорить что мне делать , И я не буду говорить,... куда вам нужно идти!!!!
ответить

valerafromsplus

5 минут назад
Очевидно G48 любит Балтику 9. Никогда не подведёт. Это полупиво-полувино-полушампанское.
ответить

Путин

6 минут назад
Алкоголь нужно вообще запретить , Чтобы получить наркоманию !!!!
ответить

Еще в рубрике

Липецкую область накажут рублем за вялый туризм
#туризм
Липецкую область накажут рублем за вялый туризм

4 минуты назад

Общество
Безногий сирота получит квартиру в течение 45 суток
#ЖКХ. дети-сироты
1
Безногий сирота получит квартиру в течение 45 суток

41 минуту назад

Общество
Молодому человеку, сломавшему шею в реке, требуется помощь
#благотворительность
2
Молодому человеку, сломавшему шею в реке, требуется помощь

59 минут назад

Общество
Липецких товаропроизводителей не хотят пускать в федеральные торговые сети
#еда #ритейл
9
Липецких товаропроизводителей не хотят пускать в федеральные торговые сети

сегодня, 13:01

Общество
В Липецке начали собирать подписи против оптимизации школ
#оптимизация школ
29
В Липецке начали собирать подписи против оптимизации школ

сегодня, 11:08

Общество
Областное управление ЖКХ экспериментирует над липчанами
#ЖКХ
24
Областное управление ЖКХ экспериментирует над липчанами

сегодня, 10:19

Общество