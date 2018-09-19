Розничная продажа алкоголя в Липецке будет ограничена два дня подряд

21 и 22 сентября на нескольких улицах Липецке из-за проведения велопробега и митинга ограничат розничную продажу алкоголя.

В пятницу, 21 сентября пройдёт велопробег по маршруту: пл. Мира – пр. Мира – ул. 9 мая – ул. М. Расковой – пл. Металлургов, 2а. Время проведения мероприятия – с 7.00 до 9.00. Заявленная численность участников – 100 человек.



В субботу, 22 сентября, на улице Космонавтов, 54а пройдет митинг. Время проведения мероприятия – с 11.00 до 13.00. Заявленная численность участников – 2 000 человек.



В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий.

