Молодому человеку, сломавшему шею в реке, требуется помощь

После перелома шейного позвонка и повреждения спинного мозга шесть лет назад Дмитрий Муха оказался прикован к постели. Сегодня он парализован, не двигаются даже руки, однако операция может вернуть молодому человеку утраченную подвижность и позволить самостоятельно обслуживать себя.

Как рассказала мама юноши, Елена Мордашова, шесть лет назад ее сын-подросток неудачно нырнул, когда купался на речке. В результате один из позвонков оказался полностью разрушенным, а жизнь Дмитрия разделилась на «до» и «после». Он получил несколько опасных травм: у него диагностировали закрытый осложненный нестабильный перелом тела и дужки слева, продольный перелом тела, ушиб спинного мозга, верхний парапарез, нарушения тазовых функций. Подростку установили пластины на позвоночник, однако все шесть лет он остается парализованным.



Сегодня Дмитрию 19 лет, и двигательные функции также остаются нарушенными. В поисках лечения и необходимых операций, его мать обращалась в российские клиники, где получила отказ. Необходимую операцию по замене пластин на металлоконструкции, которые позволят снять защемление нервных позвонков и вернуть частичную подвижность телу готовы провести в одном из специализированных нейрохирургических комплексов Израиля. Стоимость лечения составляет 56 860 долларов, или более 3,5 млн. рублей. Такую сумму на лечение семье собрать в одиночку не по силам.



Для всех, кто может и желает помочь реквизиты банковского счета:



Банк : Липецкое отделение № 8593/074.

Сбербанк России города Липецка.

ИНН 7707083893,

БИК 044206604,

К/С 30101810800000000604,

Л/С 40817810435008970641 .



Владелец вклада Мордашова Елена Вячеславовна.



Или номер карты сбербанка 639002359003990374.

