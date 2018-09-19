59 минут назад
Молодому человеку, сломавшему шею в реке, требуется помощь
После перелома шейного позвонка и повреждения спинного мозга шесть лет назад Дмитрий Муха оказался прикован к постели. Сегодня он парализован, не двигаются даже руки, однако операция может вернуть молодому человеку утраченную подвижность и позволить самостоятельно обслуживать себя.
Сегодня Дмитрию 19 лет, и двигательные функции также остаются нарушенными. В поисках лечения и необходимых операций, его мать обращалась в российские клиники, где получила отказ. Необходимую операцию по замене пластин на металлоконструкции, которые позволят снять защемление нервных позвонков и вернуть частичную подвижность телу готовы провести в одном из специализированных нейрохирургических комплексов Израиля. Стоимость лечения составляет 56 860 долларов, или более 3,5 млн. рублей. Такую сумму на лечение семье собрать в одиночку не по силам.
Для всех, кто может и желает помочь реквизиты банковского счета:
Банк : Липецкое отделение № 8593/074.
Сбербанк России города Липецка.
ИНН 7707083893,
БИК 044206604,
К/С 30101810800000000604,
Л/С 40817810435008970641 .
Владелец вклада Мордашова Елена Вячеславовна.
Или номер карты сбербанка 639002359003990374.
добрыня
депутад