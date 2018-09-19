Общество

59 минут назад

Молодому человеку, сломавшему шею в реке, требуется помощь

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#благотворительность
Молодому человеку, сломавшему шею в реке, требуется помощь

После перелома шейного позвонка и повреждения спинного мозга шесть лет назад Дмитрий Муха оказался прикован к постели. Сегодня он парализован, не двигаются даже руки, однако операция может вернуть молодому человеку утраченную подвижность и позволить самостоятельно обслуживать себя.

Как рассказала мама юноши, Елена Мордашова, шесть лет назад ее сын-подросток неудачно нырнул, когда купался на речке. В результате один из позвонков оказался полностью разрушенным, а жизнь Дмитрия разделилась на «до» и «после». Он получил несколько опасных травм: у него диагностировали закрытый осложненный нестабильный перелом тела и дужки слева, продольный перелом тела, ушиб спинного мозга, верхний парапарез, нарушения тазовых функций. Подростку установили пластины на позвоночник, однако все шесть лет он остается парализованным. 

Сегодня Дмитрию 19 лет, и двигательные функции также остаются нарушенными. В поисках лечения и необходимых операций, его мать обращалась в российские клиники, где получила отказ. Необходимую операцию по замене пластин на металлоконструкции, которые позволят снять защемление нервных позвонков и вернуть частичную подвижность телу готовы провести в одном из специализированных нейрохирургических комплексов Израиля. Стоимость лечения составляет 56 860 долларов, или более 3,5 млн. рублей. Такую сумму на лечение семье собрать в одиночку не по силам. 

Для всех, кто может и желает помочь реквизиты банковского счета:

Банк : Липецкое отделение № 8593/074.
Сбербанк России города Липецка.
ИНН 7707083893,
БИК 044206604,
К/С 30101810800000000604, 
Л/С 40817810435008970641 .

Владелец вклада Мордашова Елена Вячеславовна.

Или номер карты сбербанка 639002359003990374.
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#благотворительность

Комментарии (2)

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добрыня

4 минуты назад
Конечно -давайте поможем парню...не дай Бог такое испытать...я переведу!
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депутад

19 минут назад
а почему петушары из росеянских клиник отказываются че-то делать? денех им все гнидам мало!
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