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Большинство россиян поддержали идею запрета смартфонов в школах

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Большинство россиян поддержали идею запрета смартфонов в школах

73% опрошенных поддержали идею запрета использования гаджетов во время уроков

Идею запрета использовать телефоны и другие гаджеты в школах поддержало большинство россиян (73%), сообщает Российская Газета. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что абсолютное большинство (83%) отметили, что телефоны мешают школьникам учиться, 73% высказались за запрет гаджетов, 69% всех опрошенных уверены, что отказ от смартфонов позволит школьникам лучше учиться.

Интересно, что идею запрета гаджетов в школе поддерживают не только родители школьников, но и те, у кого нет детей школьного возраста (74 процента). Отметим, что 17 процентов россиян отнеслись к этому предложению скептически: они считают, что такие ограничения ничего не изменят.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 7 сентября 2018 года, среди россиян 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке 1600 респондентов. Погрешность не превышает 2,5%.
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