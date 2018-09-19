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Большинство россиян поддержали идею запрета смартфонов в школах
73% опрошенных поддержали идею запрета использования гаджетов во время уроков
Идею запрета использовать телефоны и другие гаджеты в школах поддержало большинство россиян (73%), сообщает Российская Газета. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что абсолютное большинство (83%) отметили, что телефоны мешают школьникам учиться, 73% высказались за запрет гаджетов, 69% всех опрошенных уверены, что отказ от смартфонов позволит школьникам лучше учиться.
Интересно, что идею запрета гаджетов в школе поддерживают не только родители школьников, но и те, у кого нет детей школьного возраста (74 процента). Отметим, что 17 процентов россиян отнеслись к этому предложению скептически: они считают, что такие ограничения ничего не изменят.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 7 сентября 2018 года, среди россиян 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке 1600 респондентов. Погрешность не превышает 2,5%.
Отмечается, что абсолютное большинство (83%) отметили, что телефоны мешают школьникам учиться, 73% высказались за запрет гаджетов, 69% всех опрошенных уверены, что отказ от смартфонов позволит школьникам лучше учиться.
Интересно, что идею запрета гаджетов в школе поддерживают не только родители школьников, но и те, у кого нет детей школьного возраста (74 процента). Отметим, что 17 процентов россиян отнеслись к этому предложению скептически: они считают, что такие ограничения ничего не изменят.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 7 сентября 2018 года, среди россиян 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке 1600 респондентов. Погрешность не превышает 2,5%.