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35 минут назад

Во Львовской области запретили петь русские песни‍

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#Украина #Россия
Во Львовской области запретили петь русские песни‍

Во Львовской области 18 сентября ввели мораторий на публичное использование любых культурных продуктов на русском языке.

Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Об этом сообщает телеканал ZIK.

"Установить мораторий <…> до момента прекращения оккупации территории Украины", — говорится в заявлении законодательного органа власти.

Решение поддержали 57 депутатов при 47 необходимых голосах, против инициативы высказались 43 парламентария.

Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением.

Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю территорию Украины. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке, - отмечает телеканал.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". С восьмого ноября 2017-го доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов. Также в сентябре прошлого года в стране вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, - передает РИА-Новости.
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#Украина #Россия

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