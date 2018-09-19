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44 минуты назад

На Украине вступил в силу указ о разрыве договора о дружбе с Россией

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#Украина #Россия
На Украине вступил в силу указ о разрыве договора о дружбе с Россией

Документ был опубликован в официальном издании "Урядовый курьер" и вступает в силу со дня публикации. Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в одностороннем порядке прекратил действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией от 1997 года.

На Украине в официальном издании "Урядовый курьер" опубликовали указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. После этого документ вступил в силу, - передает РИА-Новости.

В понедельник Петр Порошенко утвердил соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом подчеркивалось, что речь идет не о денонсации, а о непродлении.

Москва назвала действия Киева деструктивными и выразила "глубокое сожаление" в связи с происходящим.

Против инициативы не продлевать договор выступила и украинская оппозиция. Там заявили, что решение противоречит национальным интересам Украины, а также создает опасный правовой вакуум и усложняет отношения с Россией.

Осудили политику Киева и в исполкоме СНГ. Решение не выгодно никому и особенно навредит самим украинцам, считают в организации.

Российская Федерация и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

В начале года вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не планирует денонсировать соглашение. Украина, по ее словам, напротив, "намерена требовать от России выполнения положений этого документа". Однако в марте стало известно, что украинский МИД подготовил предложение по выходу страны из СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Ведомство также анонсировало идею заключить новый договор — "на новых основаниях".

В апреле Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора. Позже он пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.
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#Украина #Россия

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