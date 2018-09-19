В хозяйствах населения отказываются от крупного рогатого скота

Липецкстат представил данные о поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах Липецкой области по итогам последней сельскохозяйственной переписи.

По итогам переписи 2016 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий за 10 лет сократилось на 101,6 тыс. голов или на 44% и составило 127,2 тыс. голов, коров - на 34,1 тыс. или на 41% (49,4 тыс. голов). Вместе с тем поголовье свиней возросло на 403,1 тыс. или в 3,2 раза (588,7 тыс. голов), овец и коз - на 45,1 тыс. или в 1,9 раза (97,4 тыс. голов), птицы - на 3,4 млн. голов или на 37% (12,4 млн. голов).

В сельскохозяйственных организациях и в хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота сократилось почти в 2 раза, в том числе коров на 37% и 61% соответственно. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, напротив, возросло почти на 8 тыс. голов или в 3 раза, в том числе коров - в 3,6 раза. В сельскохозяйственных организациях и в фермерском секторе стали заниматься разведением мясного крупного рогатого скота, его удельный вес в общем поголовье составил соответственно 7,2% и 31,1%.

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях возросло в 6,5 раза, однако в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения сократилось соответственно на 38% и 42%. Поголовье овец и коз возросло в сельскохозяйственных организациях в 6 раз, фермерском секторе – в 3,2 раза и хозяйствах населения - в 1,5 раза.

Поголовье птицы всех видов увеличилось в сельскохозяйственных организациях в 1,5 раза, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - на 23%, а в хозяйствах населения уменьшилось на 11%. Наибольшую долю в структуре птичьего поголовья занимают куры – 94,8%. На 1 июля 2016 г. по сравнению с 1 июля 2006 г. в хозяйствах всех категорий, за счет сельскохозяйственных организаций, возросло поголовье индеек на 174,7 тыс. голов или в 5,3 раза, за счет крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось поголовье перепелок на 27 тыс. голов или в 5,4 раза.

Как и в 2006 году, сельскохозяйственная перепись 2016 года позволила получить данные о поголовье племенного скота и птицы и их удельном весе в общем поголовье. Поголовье племенного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях в общем поголовье занимало 35,6%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 8,4%; коров соответственно 39,2% и 14,6%, свиней - 7,2% и 3,3%; овец - 27,2% и 0,3%. Поголовье племенной птицы в сельскохозяйственных организациях составило более 50%.



