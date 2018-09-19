Дорожные разборки: водитель избил таксиста

Житель Липецка поделился с GOROD48 видеозаписью дорожных разборок. Мужчина стал свидетелем конфликта водителя легкового автомобиля и таксиста, не поделивших дорогу возле ТЦ «Армада».

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Водитель легковушки вышел на разборки из своего автомобиля, а шофер такси предпочел отсидеть внутри машины. Впрочем, это не спасло его от града ударов кулаком.



Как рассказал автор видео, он позвонил в службу 112, чтобы вызвать на место потасовки полицию, но наряд так и не приехал. Конфликт разрешился сам собой — водители разъехались. Единственными пострадавшими стали пассажиры такси. Парню и девушке пришлось продолжить путь пешком.



В пресс-службе УМВД по Липецкой области сообщили, что наряд не мог не приехать на вызов. Вполне возможно, что из-за ограниченного количества машин ночью, наряд приехал на место вызова, когда участники конфликта уже не нуждались во вмешательстве полиции. В том случае, если гражданин, вызывавший полицейских, не удовлетворен работой полиции, он может обратиться с заявлением в УМВД. Полиция проведет проверку обращения.



