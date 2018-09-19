В России
58 минут назад
В России появится сотовая связь для чиновников и силовиков
К 2024 году в России появится сеть беспроводной связи для чиновников и сотрудников силовых ведомств.
К 2024 году в России планируют создать сеть беспроводной связи в стандарте LTE-450 для общественных значимых объектов и спецпотребителей, - пишет "Российская газета".
Такой пункт содержится в паспорте программы "Цифровая экономика" в разделе "Развитие инфраструктуры мобильной связи нового поколения".
Кроме этой сети в России будут развиваться узкополосные беспроводные сети связи "Интернета вещей", сети 5G/IMT-2020. К концу следующего года планируется определить для них диапазон частот, а в 2020 году будет освобожден радиочастотный спектр для сетей 5G.
Такой пункт содержится в паспорте программы "Цифровая экономика" в разделе "Развитие инфраструктуры мобильной связи нового поколения".
Кроме этой сети в России будут развиваться узкополосные беспроводные сети связи "Интернета вещей", сети 5G/IMT-2020. К концу следующего года планируется определить для них диапазон частот, а в 2020 году будет освобожден радиочастотный спектр для сетей 5G.