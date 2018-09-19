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В Липецке начали собирать подписи против оптимизации школ

15 897
#оптимизация школ
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В Липецке начали собирать подписи против оптимизации школ

Пользователь «Портала неравнодушных» решил использовать сайт инициатив как платформу петиций и предложил липчанам выступить против слияния школы №63 и лицея №66 в одно учебное заведение. 

Напомним, ранее GOROD48 сообщал об оптимизации школ. Ответ департамента образования Липецка на вопрос о причинах и сроках объединения был краток — оптимизация стоит в планах на 2018-2020 год. Эта новость собрала больше  тысячи комментариев школьников и их родителей.

Голоса за отмену объединения школ на «Портале неравнодушных» будут собирать до 19 октября. Мэрия Липецка рассмотрит петицию, если обращение соберет 500 подписей. 
15 897
#оптимизация школ
1

Комментарии (15)

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мнение

50 секунд назад
123, ну назовите минусы для учеников ,чем и как пострадает их учёба?
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123

9 минут назад
Тут я смотрю ни у одного комментатора не учатся дети в 66 лицее, поэтому им нужно быстро идти лесом, да так чтобы волосы назад
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Липчанин

15 минут назад
Ух, я бы этим отимизаторам.... От этих оптимизаций одни убытки!
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Ваше имя

18 минут назад
Для всех несогласных в городе полно лицеев и гимназий. Вперед, к знаниям ! Дорога без пробок
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777

27 минут назад
Если школы рядом, то причина визга только в тупости детей, которую неминуемо выявят новые учителя! Свои - то сыты, облизаны, пятерки ставят и помалкивают. Надо объединять школы!
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Я

34 минуты назад
Люди добрые. Нас надо * . Если мы взрослые друг друга грызем, а что же будет между нашими детьми. Детей надо учить больше добру а не злу.
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мама школьника

35 минут назад
когда то объединили школу 51 и 60.Дети только выиграли т.к. учимся только в первую смену, начальная школа и старшие классы в разных зданиях, все дополнительные кружки и секции во вторую смену.Нам нравится.
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Бешеная яжматьь

41 минуту назад
777, ну интересный... прикормили учителей, а вдруг новые придут. Опять вложения?
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Вера Степановна

44 минуты назад
В итоге закроют обе школы.
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777

49 минут назад
Достали бешенные мамки! Работать идите, будет чем заниматься!
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