сегодня, 11:08
В Липецке начали собирать подписи против оптимизации школ
Пользователь «Портала неравнодушных» решил использовать сайт инициатив как платформу петиций и предложил липчанам выступить против слияния школы №63 и лицея №66 в одно учебное заведение.
Голоса за отмену объединения школ на «Портале неравнодушных» будут собирать до 19 октября. Мэрия Липецка рассмотрит петицию, если обращение соберет 500 подписей.
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