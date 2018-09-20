«Наша цель – стать лидерами в промышленном строительстве»

Общество с ограниченной ответственностью «Ликвидатор» создано в феврале 2014 года. За пять лет компания оказалась в числе лидеров в промышленном демонтаже на российском рынке. Генеральный директор Максим Мраев: «Держим курс на крупных, стабильных заказчиков в нефтехимической отрасли».

Лицензия Управления ФСБ;

лицензия по сохранению объектов культурного наследия;

лицензия на сбор, транспортирование отходов III, IV класса опасности;

лицензии Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерных установок

- Первые 3 года работы компании были связаны с демонтажом и строительством предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. В 2014 году мы подписали договор с ПАО «Группа Черкизово» – крупнейшим в России производителем мясной продукции, на реконструкцию ЗАО «Мясокомбинат Данковский». На этом объекте выполнили демонтажные и строительно-монтажные работы. В 2015 году заключен договор генподряда с ООО «Тамбовская индейка» на строительство убойного цеха, площадью 21 170 м2. Работали на этом объекте круглосуточно, в сложных условиях, поскольку строительная площадка располагалась в болотистой местности. Несмотря на все трудности, уложились в предельно сжатые сроки, тем самым оправдав доверие заказчика. В том же году выполнили работы по реконструкции Учебного центра ОАО «Черкизовского мясоперерабатывающего завода» в Москве и реконструкцию ГПК «Бирюлевского мясоперерабатывающего комбината». Работу по этому объекту выполнили безукоризненно в сверхсжатые сроки, всего лишь за три месяца. На протяжении всего 2016 года работали на объекте «Черкизово-Кашира».- Мы постоянно держим курс на крупных, стабильных заказчиков и сложные проекты – это дисциплинирует и мотивирует нас двигаться вперёд, повышать свой уровень. Благодаря планомерной, качественной работе «Ликвидатор» завоевал репутацию надёжной компании и в 2015 году мы вошли в нефтехимическую отрасль.Первый годовой договор на выполнение демонтажных работ «Ликвидатор» заключил с ПАО «Нижнекамскнефтехим» - одной из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимающейся производством синтетических каучуков и пластиков в России.Нефтехимические компании имеют огромную техническую инфраструктуру, включающую сотни нефтеперекачивающих станций, всевозможных резервуаров, сотни тысяч километров нефтяных трубопроводов, охватывающих всю страну. Умение работать в сложных климатических условиях, опыт быстрой мобилизации, достаточное количество ресурсов, опытных кадров - позволило стать «Ликвидатору» одной из лучших компаний в промышленном демонтаже.- В настоящее время около 70 % объёма работ, выполняемых нами, приходится на предприятия нефтяной и газовой промышленности России. В 2017 году «Ликвидатор» прочно закрепился как лидер на рынке демонтажа в нефтехимической отрасли. Сейчас мы работаем с крупными заказчиками: ПАО «Транснефть», ПАО «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпромнефть».- Для того, чтобы компания росла и развивалась, ставим ещё более сложные и амбициозные цели - выходим на новый уровень – объекты Росатома, Министерства обороны и Роскосмоса. Это одни из самых сложных заказчиков с очень высоким уровнем требований.В 2018 году начали сотрудничать с Росатомом, работая на Курской и Ростовской АЭС. Большинство лицензий, необходимых для работ в этой отрасли у нас уже имеются. К примеру, в мае этого года получили две лицензии Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерных установок. В 2018 году нами также получена лицензия ФСБ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Мы уже наработали необходимую квалификацию: у нас надёжные кадры, огромный технический опыт и правильно настроенный документооборот, что принципиально важно для работы с этой структурой.Наша компания ищет возможности минимизировать затраты, комплексно помогать Заказчикам освобождать и застраивать место для развития их бизнеса, выступая Генеральным подрядчиком по вопросам демонтажа, реконструкции и строительства промышленных объектов.Мы уделяем большое внимание автопарку спецтехники, поэтому создали собственную ремонтную базу в Липецке. В августе был организован дробильно-сортировочный комплекс для переработки вторичных отходов, что безусловно помогает уменьшить затраты на экологию. Сейчас эта установка работает в Московской области в Домодедовском районе на объекте ООО «Домодево констракшн менеджмент».Мы стараемся расширять границы своей деятельности, постоянно находимся в поиске перспективных объектов. Стать лидером в промышленном строительстве России – вот наша цель, к которой мы идём уверенно и планомерно!