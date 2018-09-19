Происшествия

17 минут назад

62-летний водитель сбил насмерть ровесника пешехода

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#Авария #ДТП
62-летний водитель сбил насмерть ровесника пешехода

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 сентября в селе Кривополянье Чаплыгинского района  62-летний водитель «Дэу-Нексии» сбил 62-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте аварии.

В Елецком районе на трассе «Дон» 56-летняя женщина, управляя «Ладой-Приорой», не справилась с управлением, и машина перевернулась в кювет. В результате с травмами она была доставлена в больницу.

В Данковском районе на автодороге Данков – Воскресенское 27-летний водитель «Рено» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате его 27-летний пассажир получил травму.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1167 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3,  неиспользование ремней безопасности – 70, превышение скорости – 674, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 29.

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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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Как так

30 секунд назад
Как один погибший? А вчера на трассе ЛипецкГрязи три погибших не в счет?
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Маня

52 секунды назад
Алёна, и что??? Как в анекдоте... вчера иду, изнасиловали ,сегодня иду, изнасиловали...завтра опять пойду))
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Алёна

6 минут назад
в районе автомойки на трубном с сторону ЖД в кустах ОКОЛО ДОРОГИ опять ОНАНИСТ. Когда уже вырубят эти кусты???!!!
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Ольга

9 минут назад
водитель сбил насмерть ровесника пешехода...Это явно выпускник лицея 66 написал)
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