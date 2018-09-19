62-летний водитель сбил насмерть ровесника пешехода

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 сентября в селе Кривополянье Чаплыгинского района 62-летний водитель «Дэу-Нексии» сбил 62-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте аварии.

В Елецком районе на трассе «Дон» 56-летняя женщина, управляя «Ладой-Приорой», не справилась с управлением, и машина перевернулась в кювет. В результате с травмами она была доставлена в больницу.

В Данковском районе на автодороге Данков – Воскресенское 27-летний водитель «Рено» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате его 27-летний пассажир получил травму.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1167 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, неиспользование ремней безопасности – 70, превышение скорости – 674, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 29.