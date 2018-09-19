Происшествия

32 минуты назад

В Липецке возбуждено дело об угоне пассажиром автомобиля такси

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#угон
В Липецке возбуждено дело об угоне пассажиром автомобиля такси

Пьяный липчанин за рулем такс и повредил несколько чужих машин.

В отделе полиции № 4 УМВД России по Липецку расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении жителя города, угнавшего автомобиль такси. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, вечером 14 сентябряв полицию позвонил таксист, который сообщил, что у дома №9 по улице Студеновской его пассажир под угрозой применения насилия завладел автомобилем и скрылся. В городе ввели план «Перехват». Полицейским и наряду Росгвардии понадобилось восемь минут для обнаружения угнанной машины. Подозреваемый, тем временем, совершил столкновение с двумя автомобилями на Театральной площади, затем оставил машину на площади Плеханова и попытался  скрыться. Однако его задержали. 30-летний житель Липецкой области был пьян. Алкотестер зафиксировано 1,32 млг  алкоголя на 1 литр выдыхаемого воздуха. Вину в совершении угона и его последствий подозреваемый признал, но причину своего поступка пояснить не смог.

Из беседы с потерпевшим, полицейские выяснили, что во время поездки между ним и пассажиром возник словесный конфликт. Водитель попросил агрессивного мужчину выйти, получив отказ, сам вышел из автомобиля, чтобы открыть ему дверь. Подозреваемый воспользовался ситуацией, сел за руль автомобиля и уехал.

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#угон

Комментарии (1)

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Липчанин

20 минут назад
Блэт ,ору от заголовков на Город 48)))) "В Липецке возбуждено угоне дело об угоне пассажиром автомобиля такси"
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