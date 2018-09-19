сегодня, 09:45
В Липецке появилась заниженная остановка
Липчанин Евгений поделился в соцсети снимком остановочного павильона «Мост» на улице Баумана. Евгений назвал остановку заниженной, так как лавка в павильоне находится почти на земле.
Дорога с момента ее открытия из объездной стала одной из самых загруженных. А так как ее недавно отремонтировали и, в общем, привели в порядок, то установленные около 10 лет назад павильоны смотрятся там неуместно. Их планируют заменить на новые.
не
норм
ни че не понял
Маня
вольдемар
ни че не понял
Олег
Сюзи
Ольга