В Липецке появилась заниженная остановка

Липчанин Евгений поделился в соцсети снимком остановочного павильона «Мост» на улице Баумана. Евгений назвал остановку заниженной, так как лавка в павильоне находится почти на земле.

Несмотря на то, что улица Баумана в этом году была отремонтирована, до замены остановочных павильонов дело пока не дошло. Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, в первую очередь идет замена остановок на центральных улицах, а периферия обновляется уже по остаточному принципу — туда из центра переезжают старые павильоны. Их распределяют по окраинам по принципу «где хуже — туда и поставим». Не исключено, что на Баумана переедут старые серые перфорированные павильоны с улицы Катукова.



Дорога с момента ее открытия из объездной стала одной из самых загруженных. А так как ее недавно отремонтировали и, в общем, привели в порядок, то установленные около 10 лет назад павильоны смотрятся там неуместно. Их планируют заменить на новые.