Общество

сегодня, 09:45

В Липецке появилась заниженная остановка

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#транспорт #остановка
В Липецке появилась заниженная остановка

Липчанин Евгений поделился в соцсети снимком остановочного павильона «Мост» на улице Баумана. Евгений назвал остановку заниженной, так как лавка в павильоне находится почти на земле.

Несмотря на то, что улица Баумана в этом году была отремонтирована, до замены остановочных павильонов дело пока не дошло. Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, в первую очередь идет замена остановок на центральных улицах, а периферия обновляется уже по остаточному принципу — туда из центра переезжают старые павильоны. Их распределяют по окраинам по принципу «где хуже — туда и поставим». Не исключено, что на Баумана переедут старые серые перфорированные павильоны с улицы Катукова.

Дорога с момента ее открытия из объездной стала одной из самых загруженных. А так как ее недавно отремонтировали и, в общем, привели в порядок, то установленные около 10 лет назад павильоны смотрятся там неуместно. Их планируют заменить на новые.
9 1171
#транспорт #остановка

Комментарии (9)

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не

15 минут назад
Ну лавкв супер. И че. Эта писанина поможет? Нет. Только Бумеранг И тогда пошло и поехало. То одно горе то другое.
ответить

норм

15 минут назад
для чЁтких
ответить

ни че не понял

26 минут назад
Ну просто все ок. Все в сад
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Маня

34 минуты назад
ни че не понял, доски внизу положили, а новость сенсационная.
ответить

вольдемар

36 минут назад
как понять - "заниженная остановка" - по логике,значит,бывают и завышенные
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ни че не понял

43 минуты назад
Какая лавка , где она на фото. Что занижено нн понятно.
ответить

Олег

50 минут назад
Сюзи, опять. Иди на куй со своей группой.
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Сюзи

53 минуты назад
Достопримечательность Липецка. А вот в Добринском районе есть давно своя * падающая башня. Об этом в нашей группе МЫ ИЗ ДОБРИНКИ
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Ольга

54 минуты назад
Вот это новость!!!
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